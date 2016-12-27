Екатеринбург, 27 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум. На Среднем Урале в 2016 году произошёл ряд событий, которые оказали существенное влияние на весь политический ландшафт региона. Основным и определяющим из них являются состоявшиеся в единый день голосования 18 сентября 2016 года выборы в законодательное собрание Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cian Akril Герб Свердловской области

Уходящий год привычно начался с продолжения многолетнего противостояния властей Свердловской области и администрации Екатеринбурга. С начала января вступил в силу региональный закон «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской области». Согласно закону, градостроительная сфера в Екатеринбурге полностью отходила в ведение правительства Свердловской области, и с этим мэрия Екатеринбурга не собиралась мириться.

В администрации областного центра стали искать лазейки в законодательстве, чтобы «вернуть» себе полномочия. Был сохранён Градостроительный совет Екатеринбурга, который после принятия нового закона утратил всякий смысл существования. Однако в мэрии вспомнили, что совет не только градостроительный, но ещё и архитектурный. И на его заседании в начале февраля 2016 года было решено, что архитектурно-планировочные задания (АЗУ) будет утверждать именно Градостроительный совет Екатеринбурга — ещё один документ, тоже регулирующий застройку, но уже не с градостроительных позиций (которые отошли в ведение области), а с точки зрения архитектуры.

Также вернуть градостроительные полномочия Екатеринбургу городская мэрия пыталась через суд, но безрезультатно.

Читайте также: Свердловский суд оставил градостроительные полномочия областной власти

И тогда же в начале февраля произошло неожиданное, но знаковое событие. Заместитель главы администрации муниципалитета, отработавший до этого в мэрии 10 лет, Александр Высокинский перешёл на работу в правительство Свердловской области. Более того, в новой должности он стал курировать один из самых амбициозных региональных проектов — «Большой Екатеринбург», а также Стратегию-2030 в муниципалитетах и взаимодействие с территориями.

Читайте также: Вице-мэр Екатеринбурга перешёл на работу в областное правительство

Как оказалось, впоследствии произошли аналогичные, но ещё более неожиданные кадровые перестановки на региональном уровне. Дело в том, что в кремлёвской администрации, по всей видимости, особенно пристально следили за политическими конфликтами в таком стратегически важном регионе, как Средний Урал. Более того, в преддверии осенних выборов регионального законодательного собрания и депутатов Государственной думы федеральным аналитикам вовсе не хотелось, чтобы желаемые успешные итоги на выборах партии «Единая Россия» оказались заложниками местных элитных распрей. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и один из самых влиятельных заместителей главы администрации Екатеринбурга Владимир Тунгусов были вызваны в Москву. И в результате «операции по принуждению к миру» произошло для многих неожиданное событие: 19 мая губернатор Свердловской области назначил Владимира Тунгусова руководителем своей администрации.

Читайте также: Cоюз Куйвашева и Тунгусова — прорыв во взаимоотношениях

Это назначение политологи назвали позитивным прорывом во взаимоотношениях региональных властей и мэрии Екатеринбурга. И действительно, за этим последовали новые назначения в администрации губернатора, которые инициировал Владимир Тунгусов.

Видимо, не без участия нового главы администрации губернатора, Екатеринбургу были практически возвращены полномочия в сфере градостроительства. По крайней мере, при принятии ответственных решений, направленных на развитие Екатеринбурга, будет учитываться мнение городских властей с правом решающего голоса.

Читайте также: Свердловские власти отступают — Екатеринбург вернёт отобранные полномочия

Таким образом, к единому дню голосования 18 сентября 2016 года, выборам в Госдуму и законодательное собрание Свердловской области региональные элиты подошли в консолидированном состоянии, что в итоге привело к более чем желанному для них результату. Так, в региональном парламенте «партия власти» получила более 40% по партийным спискам, а кандидаты от «Единой России» одержали победу в подавляющем большинстве одномандатных округов.

Читайте также: По одномандатным округам в свердловское Заксобрание побеждают единороссы

В итоге из 50 мест в Законодательном собрании Свердловской области 36 — это депутаты от «Единой России». Таким образом, рассмотрение законодательных инициатив практически превратилось в формальность. И первые заседания нового созыва регионального парламента уже показали это. Законопроекты даже по таким сложным вопросам, как реформа правительства области, принимают решения практически единогласно, и порой вовсе без обсуждений, которые на заседаниях Заксобрания прошлого созыва бывали очень жаркими.

Сразу после выборов произошло ещё одно важное событие. 26 сентября председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, работавший на этом посту с 2012 года, подал в отставку. Это событие активно обсуждалось экспертами. Выдвигалось несколько гипотез причин отставки и её последствий. Но в итоге именно с неё началась реформа структуры областной власти, в результате которой пост главы регионального правительства упраздняется и оно переходит в прямое подчинение губернатору.

Читайте также: Отставка свердловского премьера — крест на «уральской республике»?

Помимо формального предназначения, которое предполагает оптимизацию структуры областной власти, эта отставка рассматривалась как один из первых подготовительных шагов к предстоящим в 2017 году выборам губернатора Свердловской области. Денис Паслер мог проявить амбиции и быть поддержан рядом региональных политиков, а также представителями финансовых и коммерческих структур. Учитывая его молодость, работоспособность и компетентность, он мог бы стать очень сильным претендентом на пост главы региона. Теперь же, после отставки, потеряв всякий административный ресурс, он вряд ли сможет на что-то претендовать, и даже если в области найдутся силы, готовые выдвинуть и поддержать его кандидатуру, — всё это будет больше напоминать авантюру, чем серьёзную политическую игру, считают местные эксперты.

И на данном этапе, хотя до выборов ещё более девяти месяцев, наиболее вероятными соперниками Евгения Куйвашева эксперты считают председателя городской думы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (который обещал составить на выборах конкуренцию Куйвашеву) и главу Нижнего Тагила Сергея Носова. Смогут ли эти харизматические политики составить достойную конкуренцию действующему губернатору, который в случае выдвижения получит практически весь региональный административный ресурс, — большой вопрос.

В прошлые годы политическая жизнь на Среднем Урале могла преподнести неожиданности, главной из которых, например, стало избрание горожанами мэром Екатеринбурга Евгения Ройзмана. И даже в 2015 году, пока руководителем «Партии пенсионеров за справедливость» (ППЗС) был энергичный местный политик Евгений Артюх, эти неожиданности происходили (напомним, что на муниципальных выборах только члены ППЗС смогли составить конкуренцию партии власти и, в отличие от «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, провели своих кандидатов в муниципальные думы). Теперь же политический ландшафт региона выглядит причёсанным и отутюженным и кажется совершенно предсказуемым.

Впрочем, ещё не факт, что сам Куйвашев сможет принять участие в выборах губернатора. Как всё будет, покажет будущий год. И если помнить о том, что политика — это концентрированное выражение экономики, а в экономике Свердловской области, как собственно и во всей стране, не всё радужно, то выходит, что и в 2017 году вполне возможны сюрпризы.