Минск, 18 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Сотрудничество Белоруссии и Татарии в нефтегазовой сфере является важным направлением двустороннего сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 18 октября в Минске переговоров с президентом Татарии Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

president.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Рустамом Миннихановым

«Главными направлениями дальнейшего роста мы видим и промышленность, и строительство, инновации. Да и в сельском хозяйстве нам есть о чем говорить, мы можем наметить совместные проекты и в этой сфере», — сообщил Лукашенко.

«Я бы очень просил вас — у нас есть хорошая компания «Белоруснефть», но объемы добычи у нас падающие. В свое время нефть выкачали и вывезли из Белоруссии. Поэтому мы хотели бы, чтобы наша компания нашла у вас объемы работ. Поверьте, это будет значительно дешевле любых компаний. Чтобы на субподрядах или еще как-то «Белоруснефть» работала с вами. Думаю, учитывая наши добрейшие отношения, вы найдете выгодный кусок работы для этой компании и обязательно с выгодой для себя», — сообщил он Минниханову.

Лукашенко отметил, что Татария по объему взаимной торговли с Белоруссией «находится в десятке регионов России», констатировав также снижение товарооборота в последнее время. Среди конкретных проектов он указал на производство тракторов на базе автомобильного завода в Елабуге, подчеркнув: «Уверен, что если мы сможем поднапрячься, мы придадим значительную динамику развитию этого предприятия».

Он также обратил внимание на необходимость дальнейшего развития сборочного производства на базе Казанского лифтостроительного завода. По его мнению, перспективным является развитие кооперационных связей в сфере автомобилестроения и производства автокомпонентов, участие холдинга «Белстанкоинструмент» в обновлении станочного парка предприятий Татарии.

Напомним, 22 сентября замминистра промышленности Белоруссии Геннадий Свидерский заявил, что вопрос о создании автомобильного холдинга «Росбелавто» снят с повестки дня и в ближайшей перспективе рассматриваться не будет. Холдинг планировалось создать путём объединения двух производителей грузовиков — белорусского «МАЗ» и российского «КАМАЗ», однако Лукашенко наложил вето на реализацию данного проекта.

В ходе встречи Минниханову было также предложено закупить в Белоруссии партии пассажирской, грузовой, коммунальной и дорожной техники, в том числе работающей на газомоторном топливе. Официальный Минск не против нарастить взаимную торговлю и через экспорт своих услуг.

«Мы готовы как строить у вас, так и экспортировать в ваш регион цемент, керамическую плитку, стекло полированное, другие материалы и необходимое оборудование для проектирования и строительства объектов «под ключ», — сообщил Лукашенко.

Отметим, Белоруссия добывает нефть в России: в 2013 году белорусская госкомпания ПО «Белоруснефть» через свою дочернюю компанию ООО «Белоруснефть-Сибирь» приобрела у ВТБ 100% акций российской нефтедобывающей компании ОАО «НК «Янгпур». При этом Белоруссия закупает в России 24 млн тонн нефти, что в четыре раза больше её внутренних потребностей. Ежегодная добыча нефти в Белоруссии оценивается в 1,5 млн тонн — вся добываемая нефть в сыром виде экспортируется в Германию.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Ковхуто 1 июня заявил: «Мы рассматриваем возможность использования месторождений другими организациями и инвесторами. Сейчас два месторождения, которые выявлены и не разрабатываются, предлагается передать инвесторам. В ближайшее время в Гомеле должен пройти аукцион. Речь идет о концессии».По его словам, Белоруссия «занимает 8-е место в Европе по запасам и добыче нефти». При этом чиновник отметил: «Но у нас высокая подтверждаемость предполагаемых месторождений — 30%. В других странах она меньше. Сейчас очень актуально, чтобы разведанные месторождения вводились в разработку, чтобы была возможность увеличения объемов добычи. Мы надеемся на открытие крупных месторождений, но сейчас это месторождения 500 тысяч — 1 млн тонн запасов нефти. В предыдущие годы были и запасы более 1 млн тонн на одном месторождении».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте заместитель премьер-министра правительства Башкирии Дмитрий Шаронов заявил, что в 2016 году республика нарастит поставки нефти в Белоруссию. По его словам, поставки башкирской нефти в Белоруссию в 2015 году упали на 14% до $190,6 млн из-за «конъюнктуры рынка».

Также отметим, что 7 октября Александр Лукашенко заявил о необходимостиравноправного сотрудничества с Россией, в том числе в нефтегазовой сфере. По его словам, загруженный танкер уже идёт в Одессу и иранская нефть будет перерабатываться в Мозыре. Отметим, через Одессу ранее поставлялась «альтернативная» нефть, однако кризис 2011 года поставил крест на пропагандистских проектах, о которых руководство Белоруссии заговорило во время нынешнего кризиса.