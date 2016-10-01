Сочи, Краснодарский край, 1 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Поиск приемлемых решений проблемы поставок российского газа в Белоруссию продолжается. Об этом заявил на Международном инвестиционном форуме в Сочи зампред правительства РФ Аркадий Дворкович.

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По словам Дворковича, переговоры о поставках газа в Белоруссию продолжатся в начале следующей недели. При этом российская сторона исходит из действующего контракта и не рассматривает возможность предоставления скидки белорусским друзьям и партнёрам.

«Идет поиск приемлемого решения. О скидке не идет речь», — цитирует ТАСС зампреда правительства РФ, участвующего в переговорном процессе.

Накануне, 30 сентября в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что долг Белоруссии за поставки российского газа составляет $270−300 млн. По данным Минэнерго РФ, цена российского газа для Белоруссии составляет $132 за 1 тыс. кубометров.

Отметим, что представители официального Минска не признают долга за фактически потреблённый российский газ, который продаётся белорусским госпредприятиям через дочернюю компанию ПАО «Газпром» — белорусское ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Иск белорусской «дочки» к белорусским потребителям, с начала года недоплачивавшим за полученный газ и накопивших задолженность, более полугода лежит в белорусском арбитражном суде.

Не только в «Газпроме» и профильном министерстве, но также в МИД РФ адекватно оценили перспективы признания в белорусском суде белорусских госпредприятий злостными неплательщиками, никогда не решившихся бы на такой шаг без соответствующего решения политического руководства республики. Ещё 9 июня посол России в Белоруссии Александр Суриков констатировал, что «решение суда прогнозируемое», отметив также: «Надо сесть, договориться и снять вопрос с повестки дня».

Переговоры о цене российского газа для Белоруссии длятся более года и за это время стороны не смогли достичь компромисса. По мнению ряда политологов, официальный Минск вдохновлён примером новых властей Украины и использует их методы в решении «газового спора». Всё это время Белоруссия получала российский газ и «Газпром», несмотря на неплатежи, не намерен прекращать или ограничивать поставки. Однако правительство РФ нашло возможность минимизировать бюджетные потери из-за белорусских недоплат за газ сокращением поставок нефти в Белоруссию.

Александр Лукашенко пошёл на политизацию «газового спора», увязав проблему поставок газа и нефти из России с интеграционными проектами на постсоветском пространстве. Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков указал на фактор поставок российских углеводородов как на причину, по которой правительство до сих пор не может вывести республику из состояния кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Александр Лукашенко принял с докладом зампреда Совмина Владимира Семашко и поручил правительству в течение двух дней окончательно договориться с Россией по поставкам энергоносителей, а также найти альтернативу поставкам углеводородов из РФ. Накануне, 11 сентября, Лукашенко выступил на избирательном участке и заявил прессе, что Москва и Минск «практически договорились» по решению проблем импорта российских углеводородов. Однако 14 сентября советник-посланник посольства Белоруссии в России Юрий Ярошевич проинформировал: «Переговоры, в которых участвовали вице-премьеры (Белоруссии) Владимир Семашко и (России) Аркадий Дворкович, завершились безрезультатно. Не смогли договориться».