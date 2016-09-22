Москва, 22 сентября, 2016, 17:46 — ИА Регнум.



Albert Bridge Эшелон с нефтью

Утвержденный график поставок российской нефти в Белоруссия по системе магистральных нефтепроводов на IV квартал предполагает поставку до 3 млн тонн нефти, а в III квартале по графику будет прокачано 3,5 млн тонн нефти. Об этом 22 сентября проинформировало агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина.

Таким образом, в 2016 году Белоруссия получит по трубопроводу не 23 млн тонн российской нефти, а 18 млн тонн. В итоге белорусские НПЗ недополучат сырья для производства нефтепродуктов, что отразится на доходах от экспорта.

Ранее российская сторона, реагируя на отказ официального Минска платить полную стоимость фактически потреблённой продукции российского «Газпрома», приняла решение о сокращении поставок российской нефти в III квартале в Белоруссию с 5,3 млн тонн до 3,5 млн тонн. Именно на эту причину сокращения поставок нефти указали глава Минэнерго Александр Новак и зампред правительва РФ Аркадий Дворкович.

Напомним, 12 сентября Александр Лукашенко принял с докладом зампреда Совмина Владимира Семашко и поручил правительству в течение двух дней окончательно договориться с Россией по поставкам энергоносителей в Белоруссию, а также найти альтернативу поставкам углеводородов из РФ. До этого, 11 сентября, Лукашенко заявил прессе, что Москва и Минск «практически договорились» по решению проблем импорта российских углеводородов. Однако состоявшиеся 14 сентября переговоры Дворковича и Семашко оказались бесплодными. По оценкам МВФ и независимых экспертов, углеводородный конфликт Минска с Москвой может усугубить кризис в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Александр Лукашенко неоднократно критиковал Россию за увязку поставок нефти в Белоруссию с оплатой долгов за газ. Более того: официальный Минск не признаёт долгов перед дочерней компанией российского газового холдинга — белорусским ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Иск белорусской «дочки» российского газового холдинга рассматривает Арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате.