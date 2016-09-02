Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В Ростовской области в День знаний погиб школьник. Трагедия произошла в Таганроге после торжественной линейки. Как пишет «Таганрогское агентство новостей», инцидент случился на диком пляже за аквапарком «Лазурный».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский залив

Издание уточняет, что мальчик вместе с друзьями проводил свободное время на пляже. Во время бега школьник упал и разбил голову о камень. Ребёнок погиб на месте до приезда бригады «скорой помощи». Пока сообщается, что гибель ребенка произошла в результате несчастного случая, но истинные причины трагедии предстоит выяснить следователям.

Отметим, что 1 сентября на Дону произошёл ещё один смертельный случай. В Ростове-на-Дону водителя насмерть раздавил кузов автобуса №65. Шофёр остановился для починки автобуса на улице Нагибина. Трагедия произошла в момент, когда он с помощью домкрата поднимал кузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о том, что в донском регионе под уголовное преследование попала директор детского клуба из-за несчастного случая с её воспитанником. ЧП произошло в Каменске-Шахтинском 30 июня. Ребёнок разбил голову во время занятий, которые проводились в необорудованном для этого помещении. Женщина-предприниматель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).