Москва, 14 марта, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «Интер РАО» избрал новым гендиректором компании Сергея Дрегваля, а полномочия бывшего председателя правления энергетического холдинга Бориса Ковальчука прекращены. О кадровых перестановках сообщили в пресс-релизе компании.

Анна Майорова / ТАСС

«Совет директоров принял решение о прекращении 14 марта полномочий Бориса Ковальчука и назначении Сергея Дрегваля на должность генерального директора компании с 15 марта», — говорится в сообщении.

Борис Ковальчук работал в «Интер РАО» с июня 2009 года. По мнению экспертов, Ковальчук не останется без назначений — его прочат в главы «Газпрома», «Роснефти», вице-премьером по топливно-энергетический комплексу РФ, а возможно, и губернатором Санкт-Петербурга.

Сергей Дрегваль, отвечавший за энергетику и тарифы, уволился из городского правительства Санкт-Петербурга в феврале, где работал четыре года. На посту вице-губернатора Дрегваль курировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

«Интер РАО» представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале февраля доложил об итогах деятельности компании в 2023 году.

Ковальчук сообщил, что выручка холдинга с 2009 по 2023 год выросла с 68 млрд до 1,35 трлн. Кроме того, в начале этого периода у компании были убытки, а теперь чистая прибыль достигла 135 млрд рублей. У компании не только нет долгов, но и образовалась финансовая подушка, на 2024 год запланировали инвестиции на 160 млрд рублей.

Такие высокие результаты, по словам Бориса Ковальчука, обоснованы тем, что компания с 2020 года по указанию президента уделила много внимания развитию инжиниринговых и IT подразделений. Этот сектор позволил покрыть доходы, выпавшие из-за сокращения экспорта в западные страны.

«Корпорация МСП» в июле 2023 года назвала «Интер РАО» одной из наиболее лояльных к малому и среднему бизнесу среди крупнейших компаний-заказчиков. В рейтинг также попали «Российские железные дороги», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Алроса» и ряд других предприятий.