Ново-Огарево, Московская область, 5 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Председатель правления энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил об итогах деятельности компании в 2023 году. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Глава «Интер-РАО» Борис Ковальчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным

«Обсуждались итоги работы энергетической компании за 2023 год по ключевым направлениям, в частности инжинирингу, генерации и энергосбыту, энергомашиностроению и инвестициям», — отметили в пресс-службе.

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Ковальчук сообщил, что выручка холдинга с 2009 по 2023 год выросла с 68 млрд до 1,35 трлн. Кроме того, в начале этого периода у компании были убытки, а теперь чистая прибыль достигла 135 млрд рублей. У компании не только нет долгов, но и образовалась финансовая подушка, на 2024 год запланировали инвестиции на 160 млрд рублей, добавил глава «Интер РАО».

«Владимир Владимирович, у нас рекордные показатели и по выручке, и по прибыли, а по операционной доходности мы остались на уровне 2022 года», — подчеркнул Ковальчук.

Он объяснил такие высокие результаты тем, что компания с 2020 года по указанию главы государства уделила много внимания развитию инжиниринговых и IT подразделений. Этот сектор позволил покрыть доходы, выпавшие из-за сокращения экспорта в западные страны.

Как сообщало ИА Регнум, «Корпорация МСП» в июле 2023 года назвала «Интер РАО» одной из наиболее лояльных к малому и среднему бизнесу среди крупнейших компаний-заказчиков. В рейтинг также попали «Российские железные дороги», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Алроса» и ряд других предприятий.