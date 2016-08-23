Минск, 23 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Ситуация в экономике Белоруссии обсуждена на встрече Александра Лукашенко с руководством Совмина и Нацбанка, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко заслушивает доклады премьер-министра Андрея Кобякова и председателя правления Национального банка Павла Каллаура

Лукашенко заслушал информацию об итогах социально-экономического развития за истекший период 2016 года, о ситуации на валютном рынке и сотрудничестве с международными финансовыми организациями «по конкретным вопросам». Среди них президентская пресс-служба отметила проект по реконструкции автодороги Минск — Гродно, который реализуется совместно со Всемирным банком.

«Надо все делать, чтобы это сотрудничество не прекращалось. Для нас это очень выгодное сотрудничество, особенно в данный период», — приводятся слова Лукашенко.

После совещания председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков прокомментировал состояние белорусской экономики и ход переговоров с российскими партнёрами по снижению цены на газ. По его словам, в правительстве РФ и «Газпроме» близки к тому, чтобы понять позицию официального Минска по вопросам необходимости снижения стоимости российского газа для Белоруссии, за который белорусские госпредприятия недоплачивают белорусской «дочке» российского газового холдинга, а также увеличения поставок российской нефти на белорусские НПЗ, сокращённых после отказа белорусской стороны полностью оплачивать потребляемый газ.

Кобяков сообщил, что падение ВВП в июле объяснимо «конкретной ситуацией», возникшей в связи с сокращением российских поставок нефти на белорусские НПЗ на 700 тыс. т, из-за чего госконцерн «Белнефтехим» уменьшил объемы производства. Собирается ли правительство Белоруссии погашать долги перед ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», выполнять свои обязательства по поставкам выработанных из российской нефти нефтепродуктов на российский рынок, снова покупать «выгодную» венесуэльскую и азербайджанскую нефть — это вопросы остались без ответа.

Инфляция в Белоруссии по итогам года «не превысит 12%» — как это и запланировано подписанным Лукашенко официальным прогнозом социально-экономического развития на 2016 год, заверил Кобяков. Будут ли достигнуты другие важнейшие показатели официального прогноза, предполагающие рост ВВП при том, что за январь — июль данный показатель упал на 2,7%, глава правительства постсоветской республики не уточнил. Однако он выразил уверенность в якобы наблюдающемся возврате на траекторию восстановления экономического роста.

Перспективы получения кредита МВФ и очередного транша кредита ЕФСР также были обсуждены в ходе совещания с Лукашенко. По кредиту МВФ председатель Совмина не смог сообщить хороших новостей, а вот от Евразийского фонда стабилизации и развития официальный Минск уже с 1 сентября будет ждать очередной транш в размере $300 млн. Напомним, 29 июля транш кредита в таком же размере был зачислен в госбюджет Белоруссии.

Последствия резкого повышения тарифов ЖКХ также были рассмотрены на совещании у Лукашенко. По словам Кобякова, архитекторы «рыночного социализма» признают наличие категорий граждан, которые не смогут в предстоящий отопительный сезон полностью оплачивать услуги госмонополий. Таким категориям будет оказана господдержка, заверил глава правительства Белоруссии — готовится соответствующий указ президента об оказании субсидий. В итоге малоимущие горожане могут рассчитывать на 20%-ю субсидию, а сельчане — на 15%-ю.

Председатель Нацбанка Белоруссии, в свою очередь, прокомментировал динамику роста проблемных активов в банковской системе, отметив, что таковых всего 14,3%. Каллаур заверил, что ситуация является управляемой.

Каллаур сообщил также, что показатель темпов роста инфляции в Белоруссии, в десятки раз превышающий аналогичный показатель в ЕС, следует воспринимать позитивно. Он также проинформировал, что дальнейшее снижение ставки рефинансирования НБРБ, от которой напрямую зависит стоимость кредитов для предприятий, будет предопределено состоянием платежного баланса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков констатировал восстановление экономического роста на неэмиссионной основе. По данным Белстата и Нацбанка, в Белоруссии упали промпроизводство и реальные зарплаты, инвестиции в основной капитал и ПИИ, экспорт и многие друге показатели. Несмотря на очевидные факты, Александр Лукашенко отрицает наличие кризиса, а в очередных «временных трудностях и неурядицах» винит «внешние факторы» — Россию и Казахстан.