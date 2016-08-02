Минск, 2 августа, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Практические вопросы создания совместно с китайскими партнерами проектного института на базе РУП «Институт Белгопроект» обсуждены 1 августа в Совмине Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

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В переговорах приняли участие зампред Совмина Анатолий Калинин и генеральный представитель компании China Merchants Group в Средней Азии и Прибалтике, главный исполнительный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Ху Чжэн, а также неназванные представители «ведущего проектного института Китайской Народной Республики IPPR».

Калинин отметил высокую заинтересованность официального Минска в создании совместного с китайскими проектными организациями института, который позволит значительно ускорить реализацию совместных проектов на территории Белоруссии, а также придать дополнительный импульс реализации проекта по созданию в Минской области Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». По итогам переговоров достигнута договорённость подписать соответствующий меморандум между Минстройархитектуры и China Merchants Group.

«Для оперативного решения возникающих вопросов в Республику Беларусь будут направлены 3 специалиста проектного института IPPR, а также китайская сторона готова принять в Китайской Народной Республике представителей Минстройархитектуры и РУП «Институт Белгопроект» для более подробного ознакомления с работой проектного института IPPR», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко и другие чиновники Белоруссии активно предлагали услуги белорусских проектировщиков потенциальным партнёрам в России, Грузии и других постсоветских республиках. В последнее время власти Белоруссии всё чаще обращаются к варианту закупок готовых решений за рубежом, включая проектную документацию на различные объекты.

Напомним, что КБИП «Великий камень» в Смолевичском районе Минской области является крупнейшим белорусско-китайским проектом, в котором до сих пор не создана необходимая инфраструктура. Активность в парке пока проявляет только одна китайская компания, привлекшая специалистов и стройматериалы из КНР для строительства перевалочной базы китайских грузов в европейскую часть континента. Призывы неформальных представителей официального Минска к потенциальным российским инвесторам вложиться в КБИП были услышаны, но признаны нецелесообразными. Проблемы «Великого камня» Александр Лукашенко планирует в очередной раз обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином во время сентябрьского визита в Пекин.