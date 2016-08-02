Минск, 2 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Александр Лукашенко поручил усовершенствовать подготовку и аттестацию научных кадров высшей научной квалификации. Об этом руководитель постсоветской республики заявил 2 августа, принимая с докладом председателя Высшей аттестационной комиссии Геннадия Пальчика, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко заслушивает доклад председателя Высшей аттестационной комиссии Геннадия Пальчика

«Мы избрали инновационный путь развития нашей страны, экономики. Естественно, без научного сопровождения (а научное сопровождение — это кадры), без образованных, высококвалифицированных, подготовленных кадров это невозможно. И как раз в эпицентре этой работы становится Высшая аттестационная комиссия», — сообщил Лукашенко.

Он также отметил: «Мы не отрицаем роль маститых ученых, но рано или поздно (жизнь так устроена) они уходят, должны прийти молодые».

«Что у нас с омоложением кадров?, — спросил Лукашенко председателя ВАК. — Что мы можем сделать, чтобы ученый человек имел соответствующее положение и статус?».

Пальчик доложил, что в рамках специальных фондов президента Белоруссии молодым ученым ежегодно выделяются стипендии, параллельно у них есть возможность получить льготный кредит на строительство жилья. По его словам, такая социальная поддержка является результативной и в дальнейшем будет развиваться.

Напомним, руководителей Академии наук, ВАК и ректоров вузов Александр Лукашенко назначает лично. Он неоднократно критиковал состояние научной сферы и указывал на необходимость самоокупаемости и коммерциализации науки, оптимизации структуры научных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко является почетным доктором Киевского национального университета, почетным профессором Таджикского технического университета, Российского государственного торгово-экономического университета и других вузов. Проблемы деградации науки и образования в Белоруссии, низкого социального статуса и невысокой оплаты труда работников учреждений науки и образования признаются не только интеллигенцией, но и наглядно отражены в официальной статистике, а также международных рейтингах.

Доцент со степенью кандидата наук в минском вузе может рассчитывать на зарплату $200−300 в эквиваленте (играют роль вузовские надбавки). Также существуют проблемы признания ВАК РБ учёных степеней и званий, полученных за рубежом (в том числе в России) и получения соответствующих надбавок в вузах, научных и иных учреждениях. Хроническими проблемами являются коррупция в научных и учебных заведениях, бюрократизация (усилившаяся в последние 10 лет), имитация научной деятельности и отсутствие условий самореализации молодых учёных, сращивание учреждений образования с аппаратом госагитпропа, а также многие другие проблемы.