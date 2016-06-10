Астана, 10 июня, 2016, 19:10 — ИА Регнум. В Астане сегодня, 10 июня, прошло заседание Совета безопасности под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Заседание посвятили оценке событий Актюбинске (Актобе) 5−6 июня и определению мер, необходимых для повышения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

akorda.kz Заседание Совета Безопасности под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

«Мы уже знаем, что это была террористическая вылазка группы последователей нетрадиционного религиозного течения салафизм. Обеспечивая в республике свободу вероисповедания, мы в то же время намерены давать решительный отпор всем, кто, прикрываясь религиозными лозунгами, будет расшатывать обстановку в стране», — заявил президент.

Глава государства отметил работу силовиков: «Действия силовых структур позволили нейтрализовать почти всех преступников, несколько из них находятся в розыске. Думаю, наши правоохранительные органы всех найдут, и они получат соответствующее наказание. Террористические акты изменили настрой общества, население справедливо осуждает их, ожидая решительных действий».

Пресс-служба президента сообщает, что Нурсултан Назарбаев дал «целый ряд поручений стратегического и системного характера, направленных на обеспечение национальной безопасности», однако подробно описывает лишь те, что касаются нормативно-правовой части. Так, в сообщении говорится, что президент дал поручение правительству в течение двух месяцев подготовить пакет законодательных инициатив в сфере противодействия терроризму и экстремизму, оборота, хранения и продажи оружия, в области регулирования миграции и религиозных объединений.

Первым делом речь зашла об оружии. Видимо, в скором времени в Казахстане оружие будет продаваться исключительно в разобранном виде: это следует из поручения президента.

«Следует законодательно усилить контроль за оборотом оружия, порядком его хранения, ужесточить ответственность за нарушения, провести комплексную проверку всех субъектов, которые занимаются данной деятельностью. Министерству внутренних дел в месячный срок обеспечить при необходимости внесение в законодательство изменений, запрещающих продажу оружия в состоянии, пригодном для быстрого, несанкционированного применения, а также усиливающих квалификационные требования для обеспечения охраны объектов, где хранятся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Кроме того, определить места расположения оружейных магазинов, которые должны находиться не в многоквартирных домах, а в специальных зданиях», — сказал глава государства.

За миграцией будет следить отдельное новое бюро.

«Правительству необходимо ускорить работу по созданию интегрированной системы миграционного контроля, основанной на внедрении современных технологий, приступить к разработке проекта закона о дактилоскопической регистрации. До этого обеспечить исполнение имеющихся механизмов регистрации и учета населения. Руководители местных органов власти несут персональную ответственность за недопущение поселений и самозахвата земельных участков. Всем акимам поручаю проводить эту работу и докладывать об этом каждые полгода. Следует предусмотреть возможность обязательной регистрации мигрантов, которые прибывают в нашу страну. Все сказанное должно быть отражено в нормативных правовых актах. Это будет осуществлено в интересах безопасности и общественного порядка в стране. Правительству следует ускорить работу по созданию при Министерстве внутренних дел Национального бюро по вопросам миграции, которое будет отвечать за контроль и регулирование миграционных процессов, проведение аналитической работы в этой сфере», — распорядился Нурсултан Назарбаев.

Также президент поручил усилить охрану мест массового скопления людей — «оснастить все аэропорты, авто‑ и железнодорожные вокзалы современными системами досмотра, дворы — качественным видеонаблюдением, по примеру других стран».

Особое внимание, по указанию президента, надо уделить защите военных объектов, включая военные городки, воинские части, места хранения боеприпасов и вооружения.

Отдельно Назарбаев остановился на работе с населением. Граждан нужно лучше информировать, нужен понятный для населения алгоритм действий при терактах и чрезвычайных ситуациях, а в каждом крупном городе должны работать системы мгновенного оповещения населения, отметил президент. Он подчеркнул, что нужно больше работать с трудоустройством граждан.

Говоря о полиции, президент особо отметил, что за неуважением к ней последует «жесткая правовая оценка», но и человек в форме «должен вести себя соответствующим образом».

«Думаю, наши граждане правильно поймут, почему мы вынуждены принимать такие меры. Спокойствие и стабильность в нашей стране — это базовые условия для развития государства и достижения всех наших целей. Мы не ограничимся перечисленными выше мерами. В ближайшее время будут приняты комплексные решения по всем другим вопросам. Хочу обратиться ко всем гражданам Казахстана — покой и стабильность в нашей стране будут в полной мере обеспечены. У нас для этого есть возможности, ресурсы и люди», — подытожил Назарбаев.

В ходе заседания президент выслушал доклады генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Комитета национальной безопасности и акима (губернатора) Актюбинской области.

Президент еще раз от себя лично и от имени членов Совета выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта военнослужащих и мирных граждан.

Глава государства выразил признательность сотрудникам полиции, Национальной гвардии, специальных подразделений «за эффективное противостояние террористам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент уже дал свою личную оценку событиям в Актюбинске, причислив теракт и земельные митинги, произошедшие ранее, к признакам «цветных революций».

Напомним также, что сегодня в Актюбинске прошла спецоперация, в которой были уничтожены 5 террористов. Ранее официальные структуры сообщали, что в розыске находятся 6−7 человек из числа зачинщиков перестрелок 5 июня.

Напомним, 5 июня в Актюбинске группа неизвестных совершила нападения на два оружейных магазина и воинскую часть Национальной гвардии.

В результате терактов погибли 7 человек. С 5 по 10 июня в больницы Актюбинска поступили 39 человек, пострадавших в результате чрезвычайных происшествий, связанных с нападением экстремистов и их ликвидацией. Были госпитализированы 23 человека, из них 5 выписаны, двое скончались в стационаре, состояние трех человек оценивается как тяжелое.

9 июня был объявлено днем национального траура в память о жертвах теракта.

После актюбинских событий в стране введен «желтый» уровень террористической опасности сроком на 40 дней.