Смерть в СИЗО бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Евдокимова
По делу о махинациях в «Роскосмосе» арестован бывший топ-менеджер МиГ
Арест бывшего заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Российская самолетостроительная корпорация (РСК) МиГ» Сергея Мамаева произошел на днях в рамках уголовного дела о махинациях с поставками оборудования в «Роскосмос», пишет газета «Коммерсантъ». "На днях по ходатайству...
12 апреля 2017
Погибший топ-менеджер «Роскосмоса» не жаловался на условия в СИЗО — адвокат
Скончавшийся в московском СИЗО №5 бывший топ-менеджер госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов не имел претензий к условиям его содержания в следственном изоляторе, сообщила его адвокат Елена Капчинская. «Он мне не жаловался никогда на содержание в изоляторе, мы говорили только по вопросам...
21 марта 2017
Погибший топ-менеджер «Роскосмоса» был переведён в камеру без видеослежки
Найденный мёртвым в московском СИЗО №5 бывший топ-менеджер госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов за месяц до гибели был переведён из спецблока с видеонаблюдением в обычную камеру. Об этом 20 марта сообщает РБК со ссылкой на председателя столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в...
20 марта 2017
Следствие составило картину смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса»
Следствие сделало первые выводы о смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает Life со ссылкой на источник. Напомним, ранее сегодня стало известно, что Евдокимов, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном...
18 марта 2017
СК сообщил подробности гибели бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО №5
Стали известны некоторые подробности смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в СИЗО №5 города Москвы. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 марта, помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова. Она сообщила, что на теле...
18 марта 2017
Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» найден мертвым в камере СИЗО №5
В одной из камер Следственного изолятора №5 города Москвы найден мертвым бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, который обвинялся в мошенничестве на 200 млн рублей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщила журналистам член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она...
18 марта 2017