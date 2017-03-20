Москва, 21 марта, 2017, 02:16 — ИА Регнум. Скончавшийся в московском СИЗО №5 бывший топ-менеджер госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов не имел претензий к условиям его содержания в следственном изоляторе, сообщила его адвокат Елена Капчинская.

Roscosmos.ru Бывший топ-менеджер госкорпорации Роскосмос Владимир Евдокимов

«Он мне не жаловался никогда на содержание в изоляторе, мы говорили только по вопросам уголовного дела», — приводит слова адвоката телеканал RT.

Капчинская отметила, что её подзащитный не обладал какой-либо ценной для следствия информацией и не собирался сотрудничать со следствием.

Тем временем в Следственном комитете призвали не спешить с версиями о причинах смерти Евдокимова. Как заявила официальный представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова, какие-либо выводы можно будет делать только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы, передаёт «Россия 24»,

В свою очередь официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сообщила о начатой проверке по факту инцидента, в ходе которой действиям должностных лиц СИЗО будет дана правовая оценка. Свою служебную проверку проводит и московское управление Федеральной службы исполнения наказаний.

Как передавало ИА REGNUM, бывший исполнительный директор «Роскосмоса» по контролю качества и надежности Владимир Евдокимов был фигурантом уголовного дела о мошенничестве с имуществом РСК «МиГ». До последнего момента свою вину он отрицал. По статье о мошенничестве в особо крупном размере бывшему топ-менеджеру грозило до 10 лет лишения свободы.

Тело Евдокимова с колото-резаными ранениями в области сердца и шеи было обнаружено утром 18 марта в следственном изоляторе, где он содержался с конца 2016 года. Уголовное дело по факту смерти Евдокимова возбуждено по статье «Убийство», однако подозреваемых по нему пока нет.