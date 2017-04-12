Москва, 12 апреля, 2017, 10:07 — ИА Регнум.



George Hodan Арест

Арест бывшего заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Российская самолетостроительная корпорация (РСК) МиГ» Сергея Мамаева произошел на днях в рамках уголовного дела о махинациях с поставками оборудования в «Роскосмос», пишет газета «Коммерсантъ».

"На днях по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего заместителя гендиректора по экономике и финансам этой корпорации Сергея Мамаева. Не исключено, что теперь именно ему будет отведена роль одного из организаторов многомиллионных хищений», — пишет газета.

Издание подчеркивает, что после гибели в московском СИЗО-5 Владимира Евдокимова — исполнительного директора «Роскосмоса» — дело о махинациях все более активно расследуется.

Уточняется, что до ареста Мамаева как свидетеля несколько раз допрашивал следователь. Задержание произошло 4 апреля: бывшего сотрудника МиГ подозревают в крупных хищениях. Суд принял решение об аресте Мамаева до 30 мая.

Как сообщил изданию источник, до сих пор организатором махинаций считался Евдокимов. Теперь ситуация может измениться.

Напомним, как считает следствие, крупные хищения совершены в 2007—2009 гг. В то время Евдокимов работал замдиректора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация».

Евдокимов, которому грозило уголовное наказание, не признавал себя виновным. Под арестом он находился с декабря 2016 г. 18 марта труп Евдокимова с колото-резаными ранениями в области сердца и шеи был обнаружен в СИЗО.