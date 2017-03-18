Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» найден мертвым в камере СИЗО №5
Москва, 18 марта, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В одной из камер Следственного изолятора №5 города Москвы найден мертвым бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, который обвинялся в мошенничестве на 200 млн рублей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщила журналистам член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Она сообщила, что есть подтверждение смерти бывшего топ-менеджера Владимира Евдокимова. Его тело было найдено в камере СИЗО №5. Причина смерти на данный момент неизвестна.
Столичные СМИ со ссылкой на источник сообщают, что речь идет о самоубийстве.
Следствие проводит проверку случившегося.
Напомним, Владимир Евдокимов был исполнительным директора «Роскосмоса» по контролю качества и надежности. Он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве с имуществом РСК МиГ. Евдокимов до последнего отрицал свою вину. По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозило до 10 лет заключения.
Стоит отметить, что защита Евдокимова настаивала на том, что бывший топ-менеджер не должен содержаться под стражей, так как вменяемое ему преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а по данной категории преступлений заключать под стражу до приговора суда запрещает пленум Верховного суда.
Примечательно, что руководство «Роскосмоса» вступалось за Евдокимова. Генеральный директор корпорации направил в суд письмо, где настаивал на освобождении Евдокимова, так как человек с таким опытом и квалификацией был бы полезен стране.