Москва, 18 марта, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В одной из камер Следственного изолятора №5 города Москвы найден мертвым бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, который обвинялся в мошенничестве на 200 млн рублей. Об этом сегодня, 18 марта, сообщила журналистам член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запертая дверь тюремной камеры

Она сообщила, что есть подтверждение смерти бывшего топ-менеджера Владимира Евдокимова. Его тело было найдено в камере СИЗО №5. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Столичные СМИ со ссылкой на источник сообщают, что речь идет о самоубийстве.

Следствие проводит проверку случившегося.

Напомним, Владимир Евдокимов был исполнительным директора «Роскосмоса» по контролю качества и надежности. Он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве с имуществом РСК МиГ. Евдокимов до последнего отрицал свою вину. По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозило до 10 лет заключения.

Стоит отметить, что защита Евдокимова настаивала на том, что бывший топ-менеджер не должен содержаться под стражей, так как вменяемое ему преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а по данной категории преступлений заключать под стражу до приговора суда запрещает пленум Верховного суда.

Примечательно, что руководство «Роскосмоса» вступалось за Евдокимова. Генеральный директор корпорации направил в суд письмо, где настаивал на освобождении Евдокимова, так как человек с таким опытом и квалификацией был бы полезен стране.