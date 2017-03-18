Москва, 18 марта, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Следствие сделало первые выводы о смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает Life со ссылкой на источник.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что Евдокимов, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, был найден мертвым в камере СИЗО №5 города Москвы.

Выяснилось, что Евдокимов содержался в камере, в которой вместе с ним находились 12 человек. Оперативники опросили других заключенных, содержащихся в этой камере.

По их словам, Евдокимов был добродушным, улыбчивым и даже весёлым человеком, со всеми всегда находил общий язык. Каких-то видимых причин для самоубийства у Евдокимова не было, уверены сокамерники.

Тело Евдокимова было обнаружено сегодня утром. На нем зафиксированы колото-резаные ранения в области сердца и шеи. Также зафиксирован кровоподтек на голени. По предварительным данным, смерть наступила от ранения в области шеи, в результате которого была перерезана сонная артерия. Ранения в области сердца оказались неглубокими — от 1,5 до 2 см. Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» скончался в течение 1,5 — 2 минут.

Рядом с телом Евдокимова был обнаружен нож с лезвием длиной 6 см и рукояткой толщиной в 2 см.

Изучив характер ран, следствие склоняется к версии о самоубийстве. Однако версия об убийстве не исключается.

При осмотре тела и места преступления судмедэксперты отметили, что положение тела Евдокимова после нанесения колото-резанных ран было изменено. Раны были нанесены в туалете камеры, но затем тело было перенесено. Следствие считает, что перенос тела осуществили сокамерники при попытке оказать умирающему Евдокимову первую помощь. Прибывшие в камеру медики только констатировали смерть Евдокимова.

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» был фигурантом довольно громкого уголовного дела. Следствие считает, что Евдокимов с соучастниками (бывший генеральный директор «дочки» РСК «МиГ» — ОАО «МиГ-Рост» — Алексей Озеров и заместитель генерального директор ПАО «Туполев» Егор Носков) присвоили себе в начале 2000-х годов комплекс зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров. Это здание принадлежало самолетостроительной корпорации «МиГ» (АО «РСК «МиГ»).

Затем Евдокимов и сообщники продали эти здания подставным фирмам, которые, в свою очередь, сдавали его в аренду на протяжении десятка лет структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Кроме этого эпизода в деле Евдокимова также фигурирует эпизод хищения технологической оснастки вертолетов Ка-60/62, являвшейся собственностью РСК «МиГ». Ущерб от мошеннических действий составил не менее 200 млн рублей.