Москва, 18 марта, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в СИЗО №5 города Москвы. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 марта, помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Presslife.ru Следственный комитет России

Она сообщила, что на теле мужчины, обнаруженного в камере СИЗО №5, найдены ножевые ранения в области грудной клетки. «На теле мужчины в области грудной клетки ножевые ранения. Следствие проводит проверку по данному факту», — сказала Иванова.

Представитель СК уточнила, что речь идёт о мужчине 1965 года рождения, который был ранее арестован по статье 159 УК России. Следственный комитет проводит проверку.

Иванова не назвала имя погибшего, однако ранее сегодня член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что речь идет о бывшем топ-менеджере «Роскосмоса» Владимире Евдокимове.

Напомним, Владимир Евдокимов был исполнительным директором «Роскосмоса» по контролю качества и надежности. Он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве с имуществом РСК МиГ. Евдокимов до последнего отрицал свою вину. По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозило до 10 лет заключения.