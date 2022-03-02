Юрий Крупнов

Автор

С 2008 года - председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области образования, член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, советник председателя Межрегионального общественного фонда поддержки и развития льняной отрасли «Льняной Союз», руководитель Рабочей группы Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты развития промышленности и агропромышленного комплекса». Родился 25 мая 1961 г. в г. Электросталь Ногинского района Московской области. В 1984 году закончил сельскохозяйственный факультет (агрономическое отделение) Университета дружбы народов им. П. Лумумбы. С 1986 года в системе образования: работал учителем биологии и английского языка в пос. Обухово Ногинского района Московской области, затем с 1988 года по 2000 год ученым секретарём Временного научно–исследовательского коллектива (ВНИК) «Школа» Государственного комитета образования СССР и заместителем директора Центра региональной политики развития образования Российской академии образования, с 2000 по 2002 годы - начальником отдела научно–методического обеспечения развития образования Управления информационных технологий в образовании Министерства образования Российской Федерации. В 2004 – 2005 гг. - помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и с 2007 по 2008 гг. - помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск). В 2008 году награжден медалью имени С.П. Королева (Федерация космонавтики России) за проект по инициативу и проект организации первого в России национального гражданского космодрома – космодрома Восточный и наукограда Циолковский в Амурской области. Автор книг: «Стать мировой державой», «Солнце в России восходит с Востока», «Дом в России. Национальная идея», «Новый Дальний Восток. 2017-й», «Россия между Западом и Востоком. Курс Норд–Ост», «Транспортное цивилизационное продвижение — конкретный сценарий развития России», «Гнев орка» и «Оседлай молнию», «Мабуль... А Россия – Ноев Ковчег», а также ответственный редактор коллективных монографий: «Школа персонального образования», «Управление качеством образования» и «Технологии социальной работы с семьёй и детьми». Автор более 400 статей по различным проблемам развития страны. Организовал и провёл более 30 сессий стратегического планирования и проектных сессий. Руководитель разработок проектов «Дальневосточный космический кластер на базе космодрома «Восточный», «Новая Восточная политика», «Авиационная доктрина России», «Планирование технологического перевооружения российской промышленности и развитие станкостроения», «Проектная экономика развития», «Новая индустрия льна», «Промышленная доктрина России», «Речная доктрина России», «Ядерная доктрина России», «Корпорация развития Центральной Азии», «Новая российская школа», «Костромская мечта – госпрограмма подъёма Нечерноземья», «Новый Средний Восток», «Демографическая доктрина России», «Альтернативная ландшафтно-усадебная урбанизация», «Региональные проекты переселения соотечественников», «Идентификационная безопасность в системах применения консциентального оружия», «Новая большая страна – императив евразийской интеграции», «Персональное образование», «Восточный коридор развития», «Северная цивилизация», «Афганская политика России», «Федеральная сеть реабилитационных антинаркотических центров», «Проектное государство», «Афганское наркопроизводство как угроза международному миру и безопасности», «Антинаркотический фронт», «Кавказская доктрина России» и др.