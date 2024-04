24 февраля 2022 года навсегда войдёт в историю как величайшее всемирно-историческое деяние президента России В. В. Путина, отдавшего приказ о проведении специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины и преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.

Мир в эти дни перевернулся, время «вышло из пазов», каждый активный представитель человечества, не говоря уже о жителях Российской Федерации и Украины, в смятении и спорах по поводу того: «Что это было?».

В нашем коротком докладе даём понятный каждому ответ.

Решение о начале специальной операции было вызвано не только колоссальной военной и геополитической угрозой России, самому её существованию, угрозой, которая была вызвана эволюцией безответственного украинского политического класса от фолианта Кучмы «Украина не Россия» до факта последних президентов Украины, трансформировавших случайно доставшуюся им страну в ощерившуюся АнтиРоссию.

Главная причина и цель спецоперации заключается в отказе признавать преступные Беловежские соглашения, не только прекратившие существование СССР как субъекта международного права и геополитической реальности, но и прямо юридически нарушавшие однозначную волю народов СССР, зафиксированную на Всесоюзном референдуме о сохранении СССР 17 марта 1991 года. 76,4% от числа избирателей ответили в тот день на вопрос референдума утвердительно — в пользу сохранения Союза, и только 21,7%, квалифицированное меньшинство, — отрицательно.

Отсюда те Беловежские соглашения, задуманные как своего рода выдача Свидетельства о смерти СССР-России, изначально являлись и являются юридически ничтожными. Основание ничтожности очевидно — оно состоит в своеволии подписантов против решения народов СССР, что по сути является откровенным издевательством над законностью народного волеизъявления через подписание внешне правовых документов. Те, кто смирил себя этими актами, считая, что они необратимы и задают историческую онтологию существования России и мира, — ошиблись. Да, к сожалению для одних и к счастью для других так иногда бывает, друзья.

И Путин, как человек, который дал лучшее определение событию распада СССР («Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой») перевёл данный абсолютный факт в конкретное действие 24 февраля.

Кому нравится, могут это определить как ресоветизацию, которую тонко учуяла и схватила словечком Хиллари Клинтон ещё в декабре 2012 года на последнем месяце своего пребывания Госсекретарём США (AP: «There is a move to re-Sovietize the region,» Clinton lamented. «It's not going to be called that. It’s going to be called customs union, it will be called Eurasian Union and all of that,» she said, referring to Russian-led efforts for greater regional integration. «But let’s make no mistake about it. We know what the goal is and we are trying to figure out effective ways to slow down or prevent it.»).

Однако, цель в восстановлении не СССР, что в любом случае просто невозможно, — а самой исторической России, заданием которой является строительство в центре Евразии Новой большой страны, которой не было.

Из сказанного однозначно следует, что вторым после 24 февраля шагом является немедленная денонсация Россией Беловежских соглашений. Это фальшивое свидетельство о смерти пора отправить на свалку истории. Уверены, Федеральное собрание Российской Федерации уже в ближайшие дни сделает это.

Так Россия окончательно порвёт с псевдодемократической ловчей ямой западного легализма (законничества), в которую русских усадили Горбачёв и Ельцин. Беловежские соглашения были инициированы и подписаны Ельциным против волеизъявления народов СССР. Горбачёв дал согласие на объединение Германий, не потребовав вывода американских баз с территории Западной Германии. Поэтому военная операция на Украине означает этот разрыв с Беловежскими соглашениями и выход за рамки всего фиктивного лжемечтательства вокруг этих соглашений в виде ли либеральных империй (Чубайс), суверенных демократий (Сурков), а также всего новорусского олигархического и свояческого капитализма, который, слава богу, так и не получился в России. Россия успешно включилась в международные рыночные институты, но туземный капитализм не получился в системе Беловежского распада и раздела, при этом мы чуть окончательно не лишились полномасштабных производительных сил — суверенного и независимого института образования, фундаментальной науки и системной промышленности, покрывающей все основные индустрии и отрасли.

Михаил Горбачёв и Борис Ельцин

Путин сегодня отказывается не от наследия якобы начудившего Ленина, столь часто упоминаемого в длинной речи главы государства, а от всего страшного и коварного наследия Беловежества. Отказавшись от этого наследия от имени изменившейся и прозревшей России, Путин получил историческое право сказать, как Тарас Бульба своему сыну предателю Андрiю: «Я тебя породил, я тебя и убью».

Мы долго ждали, когда же, наконец, получат реализацию священные слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто!» Но что значат эти слова? Они значат, что на сцену Мирового суда истории выходит Богиня Возмездия — Немезида, а мы с вами вдруг оказались участниками вселенской трагедии.

Итак, шесть дней назадПутин вывел Россию и весь мир в пространство преодоления мировой геополитической катастрофы развала СССР. И тем самым спас мир и дал шанс человечеству выйти из той геополитической катастрофы 1991 года.

Далее в этом докладе мы поясним высокий смысл трагичности происходящего и важность верного выбора — и прежде всего, для умных молодых людей из Российской Федерации, Украины и всего мира.

А затем представим два проектных решения: создания Новой большой страны, которой не было и по организации технотронного рывка России.

Трагедия и ужас рока

У всех нормальных людей разрываются сердца от ужаса происходящего: убитые и раненые, разрушенные инфраструктуры и здания, дезорганизация и хаос.

Но дорогие читатели, жаль, если с детства вам не сказали, что жизнь и история трагичны по определению, что трагедия — это не несчастные случаи по телевизору, а способ существования человека и человечества, если они не согласны на расчеловечивание, одичание и превращение в «рыночных скотов» (Георгий Свиридов).

Позволим себе небольшое художественное отступление.

Как известно, исходно греческая трагедия создавалась не для развлечения публики, но для того, чтобы активные граждане древнегреческого полиса, участвуя своим сопереживанием в действии пьесы, смогли обнаружить и почувствовать то самое важное, что не понимал и не осознавал герой трагедии. И затем поделиться своим переживанием с другими членами зрительской общности, обнаруживая внутренним сосредоточением то, что теперь уже нельзя не понять.

И это всегда был вопрос не театральности, а жизни и смерти. Поскольку специально сценированное в пьесе непонимание приводило героя в итоге к неправильному действию, которое становилось причиной гибели его самого, его рода и государства. Так, в древнегреческой трагедии Эсхила «Персы» победоносные греки вглядываются в поведение «царя царей» Ксеркса, чтобы ответить для себя на вопрос, что привело этого выдающегося властителя и человека к разгромному поражению, когда в морском сражении при Саламине персидский флот был разгромлен греками. И Эсхил дает точный ответ, демонстрируемый в пьесе: причина эта — «убрис», гордыня, которая толкает Ксеркса к выходу за рамки своих возможностей для того, чтобы стать могущественным как Бог. Человек, выходящий за рамки своих возможностей, теряет защиту от благого ангела-советчика, стоящего над ним, и гибнет.

Вильгельм фон Каульбах. Битва при Саламине. 1868

Идущее от греков понятие практики в одном из своих определений и заключается в том, чтобы совместно пережить развертывающееся перед нашими глазами смертельно опасное и трагическое действие и сказать друг другу потом, что мы пережили и от каких прошлых неверных убийственных мыслей нам надо отказаться, принять, что эти мысли — это deep fake, т. е. глубинная и вопиющая ложь, признаваемая за правду. И если мы не сменим установку сознания, то погибнем как всемогущий Ксеркс.

Точно такая же гибель ждет героя современной трагедии, когда он оказывается неспособен осознать, какой прошлый опыт надо откинуть, и наоборот, продвинуться в нужное новое пространство, чтобы обрести требующиеся ресурсы для действия, и тогда невозможноевозможно. Но различить, надо ли выходить за красные флажки или смириться и не выходить — очень трудно. Повторим ещё раз, цена ошибки у героя — гибель не только его самого, но страны, народа, государства.

В трагедиях Шекспира «Король Лир», «Гамлет, принц Датский» мы также отчетливо видим, как неспособность принять очевидное, но недоступное сознанию главного героя, приводит его к гибели и к целой цепи смертей. Старый Лир, король Британии, поверивший лживым лицемерным словам двух старших дочерей Реганы и Гонерильи и не видящий искренней любви своей младшей дочери Корнелии, оказывается изгнан из королевства и собственного замка. За помощью для восстановления справедливости приходится обращаться к французскому королю. В результате гибнет вся семья: все дочери и сам король Лир.

Форд Мэдокс Браун. Король Лир и Корделия. 1854

Гамлет, которому во время сна-видения является тень его отца, узнает от неё, что его отца отравил дядя, который женится на его матери. Находясь в состоянии перенапряжения от этого известия и изображая умопомешательство, Гамлет растаптывает любовь Офелии, которая сходит с ума и погибает. Гамлет организует специальную постановку при участии бродячих актеров для изобличения братоубийца Клавдия, в которой демонстрируется, как соперник короля вливает ему в ухо яд. В результате пьесы — «нагромождение смертей» гибнет вся династическая семья Датского королевства, и владение им переходит к норвежскому королю.

Мы здесь акцентируем содержание известным всем с детства пьес Шекспира только для того, чтобы показать что мы уже чувствуем живое дыхание трагедии, в которую мы все вошли, и нам нельзя ошибиться. Нельзя понимание очевидного превращать в явление призрака. Нельзя изображать сумасшествие для поиска новых доказательств коварных замыслов по расчленению России от того же злобного американского поляка, Збигнева Бжезинского, мыслями которого напитался националистический истеблишмент Украины.

Время комиков и похохотунчиков закончилась, началось время трагиков.

Новая большая страна, которой не было

24 февраля мы и весь мир вернулись в 1991 год, год гибели великого Советского Союза. А это значит, что мы вернулись в Большую историю, и это возвращение невозможно иначе как через Weltgericht (мировой суд по Гегелю) и трагедию. Но реально пережить трагедию и ощутить дыхание высшей справедливости — это многого стоит.

Но теперь перед нами встаёт огромная гигантская задача. Мы возвращаемся не в СССР, которого уже нет, и не в Российскую империю, которой тем более нет. Вечно живых в памяти субъектов непрерывной русской историю не надо превращать в оживших и спорящих друг с другом оживших демонов: Имперская Россия против СССР, СССР против сегодняшней России и т. п. Наоборот, нам нужен проект абсолютно нового субъекта — нам нужен ПРОЕКТ НОВОЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО. Россия, Белоруссия, Украина — это стройплощадка нового государства, которое никто ещё не знает, как это государство будет даже выглядеть.

Эта новая большая страна будет существовать в новых реалиях XXI века и будет признана всеми государствами на планете, которые хотят жить и развиваться. Надо выйти за границы наследия Беловежских соглашений, мужественно войти в это пока что затенённое и совсем новое пространство и высветить его, чтобы оно появилось на свет Божий. А дальше начать его обустраивать. И здесь нам с необходимостью нужен новый общественный строй, открытый к технотронному рывку и развитию, к которому с 2014 года призывает Путин.

Нужны конкретные стратегические планы организации этой новой большой страны, которой не было, ее обустройства и нового прорыва. Такие планы и прорисовки мы предложим в следующем докладе.

И конечно же, Новая большая страна, которой не было — это новый раунд Большой игры на пространстве Евразии.

При этом, на наш взгляд, Большая игра будет связана не с силовым удержанием земель при помощи войск, а созданием территорий социального преуспевания, стабильности и благополучия, демографического роста населения и мирового качества жизни. Именно для этого и нужен технотронный рывок.

Обратим внимание на следующее капитальное обстоятельство — мы сильно задержались с рывком при опоре на собственные силы и ресурсы. Продвижение должно быть проделано с целым рядом фундаментальных индустриальных областей — таких как двигателестроение, станкостроение, лазеростроение, космическая промышленность, приборостроение, энергетическое машиностроение, электроника, нефтехимия, газохимия, углехимия, производство новых материалов, производство лекарств и биотехнологий, производство оздоравливающей пищи, собственное полномасштабное льноводство в Нечерноземье и виноградарство и виноделие на югах и так далее.

Причем, это должно делаться не в догоняющей логике с локализацией на наших территориях западных сборочных производств. Нам надо отказаться от мягкого плюшевого колониализма, когда проектирование и разработка, весь мозговой блок R&D, а также институты брендирования, инвестирования, финансирования и финансового страхования находятся за рубежом в своеобразных метрополиях научно-технологического рывка. Нам следует действовать в логике опережающей и суверенной неоиндустриализации. То есть речь идет об индустриальной революции следующего поколения на основе проектно-социального подхода, формирующего в этих государствах новую социальность развития.

Что это должна быть за революция?

Технотронный рывок

Задача рывка, как мы все помним, была сформулирована и поставлена президентом России В. В. Путиным как раз в 2014 году на том пике конфликта с нелегитимным режимом Украины.

Тогда на заседании Государственного совета 18 сентября 2014 года президент дал ясную установку политическим и хозяйственным силам страны: «И в завершение хочу подчеркнуть, за предстоящие 1,5−2 года необходимо совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора, сделать то, на что раньше потребовались бы, может быть, даже годы».

Официальное интернет-представительство президента России На заседании Государственного совета 18 сентября 2014 года

По разным причинам это во многом не удалось. Сейчас же настало время взять и совершить этот самый настоящий рывок, но уже не просто в созидательном порыве, а еще и в технотронном измерении.

И этот рывок должен быть связан не с копированием западной продвинутой техники и технологических решений, но с созданиемсуверенных образцов техно-социальных, техно-производственных и социо-управленческих систем на территории России и других стран, которые заинтересованы в создании плацдармов, очагов, поясов перехода к цивилизации развития. Путин собрав остатки старых советских научных заделов, которые не были убиты и растащены ельцинским беспределом, проданы за копейки западным корпорациям, сумел сделать образцы оружия опережающего по скоростям и мощностям Запад на 7−15 лет. Тем самым он обеспечил безопасность созидания на этот небольшой решающий срок. За этот срок надо успеть сделать технотронный знаниевый рывок. Шагреневая кожа гениальных советских научно-технологических заделов истощилась, нужен новый практико-ориентированный шаг. При этом решающим моментом является не практика бессмысленных стартаперов и венчуро-страдальцев для изготовления специально обтесанного высоко-технологического фрагмента, чтобы его можно было вкрутить в западную техносферу или в лучшем случае в цифро-техносферу Китая, а свой самостоятельный ход. Стартаперы не собирались заморачиваться созданием своей опережающей весь мир техносоциосферы, они активно работали на совершенствование чужой техносферы Запада. От этого постыдного опыта, подкормившего значительные группы людей для формирования зависимости их сознания от западных решений, надо отказаться. Следует восстанавливать и создавать свои собственные школы генеральных конструкторов по всем направлениям. Причем это делать надо с молодых ногтей, то есть создавать перспективные школьно-студенческие цифровые проектные бюро, создающие вместе с экспертами в цифровой среде и на основе макетов новые отрасли, индустрии, интегративные организационно-технологические комплексы следующего поколения — того, чего сегодня нет в мире. Двигаться надо не от имеющихся технологий к придумыванию способов их употребления в той или иной области практики, но от постановки проблем в конкретной практической сфере — к технотронному результату, обеспечивающему решения данной проблемы. Основные направления этого продвижения — новые города и перспективные поселения, вписанные во все типы ландшафтов от заповедных зон Алтая, до побережья Арктики, океанического дна и лунных материков, новые типы скоростных мультиинфраструктур (бесшовный мультимодальный транспорт, энергетика, телекоммуникации, транспортировка воды и продуктопроводы), новые системы производств от станкостроения всех типов, включая лазерные комплексы, до высокоточной обработки гибридных искусственных материалов всех типов, биотехнологии и биоинженерии.

Важнейшими направлениями продвижения в технотронном рывке являются: 1) новая водородная энергетическая система в реперных рамках энергоперехода на основе приливных гидроэлектростанций, 2) новые города и в том числе столица нового евразийского государства — Новой Большой страны, которой не было, 3) новая транспортная логистика через Евразию и 4) фабрики будущего или реализация цифровой модели нового изделия на основе интернета вещей и промышленного интернета. Но, конечно, образ технотронности по всем направлениям связан с восстановлением и сборкой всех слоев российского технологического стека — стопки слоев, вокруг и на основе приборостроения. Эта технологическая стопка слоев лежит в основе цифровизации — создания суверенного цифрового пространства.

До сих пор в России осуществлялась цифровизация без осознания даже всех необходимых слоев этой стопки, а она обязательно включает производство комплексов (степперов), на основе которых изготавливаются чипы, приборные среды и комплексы, облака для хранилища данных и оперирования ими, приложения, системы безопасности и идентификации, платежные системы. Действительно, как справедливо говорит М. А. Шнепс-Шнеппе в книге «Цифровая экономика»: «Прежде чем говорить о «переходе на цифру» необходимо научиться изготавливать на своем (родном российском) оборудовании миллиграммовые микроактюаторы (преобразователи энергии в управляемое движение), микрозеркала и многие другие узлы и детали размером хотя бы до 1 мкм (0,001 мм). Без этого, увы, не осилить микромашинный процесс обработки поликристаллического кремния». А для того, чтобы это освоить, надо создать соответствующие социально-производственные организмы, которые способны создавать новые системы производства, способные замкнуть в единое целое новые сверхчистые материалы, гибридные искусственные материалы, размерность и перевод энергии в управляемое движения.

Это собственно все то, что в современных представлениях о технотронном рывке называется не просто «технологии», а глубинные технологии (deep technology). Именно за технотронным освоением Россией глубинных технологий, которые на самом деле являются техно-социальными, гуманитарно-знаниевыми технологиями интеграции нескольких разных технологических платформ, лежат новые решения в области создания космического интернета и спутниково-приборных мультисред, новые формы переработки отходов и мусора с созданием возвратных циклов использования материалов, продления жизни человека за границу 100 — 120 лет на основе биотехнологий, новые сверхскоростные системы движения и типы транспорта, новые цифровые системы производства.

Развёртывание на основе технотронного прорыва всей совокупности новых продуктов, новых систем производства, новых услуг, новых инфраструктур организации жизни в самовосстанавливающихся природных ландшафтах, новых интегративных инфраструктур, новых, сегодня не имеющих даже названия, отраслей и индустрий должно стать предметом договоренности с КНР об опережающем инвестировании для достижения культурно-знаниевой гегемонии над англосаксонским миром. Технотронный созидательный рывок — это прорыв к новым энергетическим, социальным и гуманитарным возможностям, это прорыв к новой мощности социально-производственных систем. Это инвестирование должно иметь огромный объем и фиксироваться в виде приоритетных инвеститетов, имеющих форму планирующего прикрепления к системам, продуктам, услугам, которые будут заменены новыми решениями. В этом случае речь идет о рассчитываемой, планируемой и создаваемой планетарной стоимости новых совместных, сопряжённых решений России и Китая.

Кто из власти не побоится взяться за разработку такой технотронной программы, разворачивающей энергию войны на стратегическое мирное созидание уже сейчас? Ведь такая программа должна предлагаться внахлест на процесс проведения военной операции.

За дело!

Друзья, особенно молодые люди всех стран и народов!

Перед всеми нами и вами открываются блестящие перспективы большого общечеловеческого дела на благо ваших стран и народов.

Да, «время вышло из пазов», и мы все это время 30 лет существовали в дыре безвременья, хотя и вопреки всему наращивали свой профессионализм, повышали благосостояние себя и семей, выживали, разрабатывали проекты. Но у нас появился уникальный шанс вернуться с Россией вместе в БОЛЬШОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ. Нельзя этот шанс упустить. Россия никогда не двигалась вперёд за счёт других стран и народов, никогда не была паразитом, а, прямо наоборот, всегда двигала мир, давая исключительные возможности для развития. В этом открытом большом времени российского рывка всем найдется место.

Путин включил «машину времени», но не в мечтах фантастов и кинематографа, а в реальности. Неужели такое бывает? Оказывается бывает! Мы попадаем в новое пространство, возвращаясь к обстоятельствам 1991 года и осуществляя повторение без повторений. СССР уже нет, Российской империи тем более, а у нас есть возможность переобустраивать это громадное евразийское пространство. Выход в это пространство — это трагедия, поскольку начинается в том числе и конфликт поколений — тех, кто никогда не принимал и не принял раскольничества Беловежья, и тех, кто привык жить только в новых правовых условиях западного мира и начал выстраивать успешную, на их взгляд, карьеру. Теперь это всё в одночасье рухнуло.

Хватит ныть.

За дело!