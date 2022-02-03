Хэтти Герц

Автор

Художник, сценарист и соавтор детского YouTube проекта о дикой природе «Кто это сделал?». Художник и представитель продюсера документального фильма Оксаны Журавлевой-Алениной об итальянском городе Каррара. С раннего детства интересуется культурой разных стран и естественными науками. Любит ходить в походы, снимать и зарисовывать природу и животных. На данный момент сменила шесть стран и 14 городов и в разной степени владеет пятью языками. Принимает участие в проектах, связанных с изучением и защитой природы и диких животных. Интересуется медициной и психиатрией, отдельно изучает тему расстройств аутистического спектра в целом и синдрома Аспергера в частности, и пишет об этом книгу. Канал на <a href= https://www.youtube.com/channel/UCn0qIQ_0rmSxv6XGF1FdwUQ/videos target=_blank > YouTube</a> Личный сайт <a href= https://hattyherz.wixsite.com/index target=_blank >hattyherz.wixsite.com</a>