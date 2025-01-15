Ровно пять лет назад президент Владимир Путин дал старт процессу обновления основного закона России — Конституции.

Иван Шилов ИА Регнум

Тогда, в январе 2020-го, не только страна, но и весь мир вступали в полосу новых испытаний. Уже диктовала свои условия пандемия коронавируса. У наших юго-западных границ зрела опасность — послемайданный режим окончательно оформился как «антироссия», Киев подрывал мирные инициативы по Донбассу, готовя новую агрессию. С весны 2014-го, с момента воссоединения Крыма с Россией, противостояние Запада с нашей страной вышло на новый уровень — по вине и с подачи «западных партнёров». И совсем немного оставалось до того времени, когда «партнёры» вступят по сути в опосредованную войну с Россией.

Поэтому решение, о котором Путин объявил 15 января 2020 года — не меняя Конституцию, осовременить её и кардинально укрепить заложенные в ней положения (в первую очередь те, что касаются суверенитета России и социального характера нашего государства) — это решение оказалось не только своевременным, но и по сути пророческим.

Две цели и семь средств

К началу второго десятилетия XXI века очевидно назрела необходимость осовременить главный документ страны, принятый в 1993-м, совсем в других исторических и политических условиях. На это президент указал в заключительной, самой важной части послания Федеральному собранию от января 2020-го.

«Нельзя не согласиться с теми, кто говорит, что Конституция была принята уже более четверти века назад в условиях тяжёлого внутриполитического кризиса, и положение дел с тех пор кардинально изменилось, — напомнил лидер страны. — Слава богу, у нас теперь нет ни вооружённого противостояния в столице, ни очага международного терроризма на Северном Кавказе».

За нулевые и десятые годы ситуация в экономике и социальной сфере, при всех достаточно острых проблемах разительно изменились к лучшему. На это тогда, в Послании-2020 указал и президент. Но он не ограничился констатацией достижений двух десятилетий — и перечислил новые задачи, стоящие перед вставшей на ноги страной. Эти цели Путин назвал, «казалось бы, прямо противоположными», которые «на первый взгляд представляются несовместимыми».

«Что имею в виду? Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества», — перечислил президент.

Чтобы создать базу для решения этих двух на самом деле взаимосвязанных задач, не требуется принимать новую Конституцию (о такой перемене основного закона поднимал вопрос «ряд политических, общественных объединений», отметил президент). Принятый в 1993 году документ далеко не исчерпал свой потенциал.

Но в него необходимо внести поправки, указал президент, — и перечислил семь блоков Основного закона, которые требовали обновления.

«Первое. Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным», — отметил Путин. Из этого следовал очевидный вывод: российская Конституция должна иметь приоритет над международным правом — что исключает саму возможность внешнего управления.

Суверенитет государства невозможен без «национализации» политического и управленческого класса. Поэтому в Конституции не мог не появиться — и появился запрет на иностранное гражданство, вид на жительство другого государства для губернаторов, сенаторов и депутатов, министров и высших чиновников федеральных ведомств. Повышались и требования к кандидатам на высший пост — президента страны: срок постоянного проживания в России повышался до 25 лет. Все эти требования составили второй блок поправок.

Верховная суверенная власть должна опираться на эффективную управленческую вертикаль, работающую по понятным и общим правилам. «Вы знаете, к каким проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит разрыв… между государственным и муниципальным уровнями власти. И такая разделённость, запутанность полномочий прежде всего отрицательно сказывается на людях», — констатировал Путин. Поэтому третий блок поправок в Конституцию подразумевал единство системы публичной власти, от высших чиновников до самоуправления «на земле».

Это требование единых правил имело отношение не только к чёткости работы государственной машины, но в первую очередь — к исполнению государством главной задачи: обеспечению достойной и защищённой жизни граждан. Отсюда и требование закрепить на уровне Конституции требования: «Минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения». Социальные обязательства — в том числе по части индексации пенсий — должны исполняться беспрекословно при любых условиях и на всём пространстве страны.

Одновременно с укреплением властной вертикали и «связности» государственной системы была поставлена задача «подтянуть» региональных руководителей к участию в решении общероссийских задач. Поэтому четвёртый блок поправок подразумевал: на высшем, конституционном уровне закрепляется роль и расширяется сфера компетенции Госсовета — площадки, на которой губернаторы и главы республик участвуют в выработке решений совместно с Москвой.

Пятое и шестое направление изменений, о которых говорил Путин в Послании-2020, касались нового делегирования ролей на высшем, федеральном уровне. Госдума и Совет Федерации получали новые полномочия — по утверждению кандидатур премьера, министров и руководителей силовых структур.

«Если взять большую ответственность за формирование правительства, это значит взять на себя и большую ответственность за ту политику, которую это правительство проводит», — отметил лидер страны, обращаясь к депутатам и сенаторам. А то, что назначение президентом высших силовиков будет проходить в консультациях с верхней палатой парламента, «сделает работу силовых, правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчётной обществу».

Наконец, в-седьмых, но не в последнюю очередь — президент предложил внести в Конституцию положение, которого на тот момент явно не хватало (как отметил сам Путин): у главы государства должна появиться возможность снимать с должности высших судей — если те совершили проступки, порочащие их честь и достоинство.

Эти семь новых элементов, которые Путин предложил внести в основной закон, и призваны были обеспечить жизнеспособность, устойчивость и развитие государства в быстро — и не в лучшую сторону — меняющемся мире.

Носитель суверенитета дал добро

Но главным условием обновления Конституции было — одобрит ли носитель суверенитета и единственный источник власти, российский народ, перемены, которые предложил президент. Обсуждение проекта поправок само по себе было общенародным делом, в которое включились и эксперты, и общественные активисты.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Голосование за поправки в Конституцию РФ в Москве

Так, в итоговом проекте появились положения, которые закрепляли в Конституции особую роль традиционных духовных и нравственных ценностей, на высшем уровне устанавливали обязанности государства по защите семьи, брака как союза мужчины и женщины, обязанность власти создать условия для всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

Но главное было впереди — поправки в основной закон требовали подтверждения на всенародном голосовании. В подготовку к историческому событию свои «поправки» вносила менявшаяся обстановка. Напомним, из-за эпидемиологической угрозы голосование, намеченное изначально на 22 апреля, было сначала перенесено на неопределённый срок, а позже была назначена новая дата — 1 июля 2020 года.

Результаты голосования оказались вполне однозначны: при явке 67,97% избирателей за предложенные президентом изменения проголосовало 77,92%. И 4 июля 2020 года поправки вступили в силу.

Два «стресс-теста» для обновлённой государственной машины

То, что изменения оказались более чем актуальными, показали ковидные годы, ставшие «стресс-тестом» для нашей экономики и системы соцзащиты.

МРОТ, привязанный к прожиточному минимуму, и обязательная индексация пенсий стали неотъемлемой частью Конституции. Эта мера обеспечила надежную социальную защиту для миллионов граждан России и гарантировала, что социальные обязательства будут выполняться и в дальнейшем — независимо от смены правительств.

Новое распределение полномочий верховной и местной власти позволило управленцам более оперативно реагировать на вызовы и адаптироваться к новым условиям — и увеличило уровень подотчетности чиновников народу.

Госсовет стал более значимым органом, а расширение полномочий обеих палат парламента позволило более эффективно использовать экспертный и законодательный потенциал для решения государственных задач.

Следующим «стресс-тестом» для устойчивости экономики и суверенности политической системы стало беспрецедентное давление со стороны Запада после 24 февраля 2022 года. Поэтому решение руководства страны было не только актуальным — но и оказалось прозорливым.

Сейчас, почти через три года после начала СВО, мы имеем право сказать, что поправки в Конституцию заложили фундамент для поразительных результатов сегодняшнего дня. Несмотря на санкции и полноценную экономическую войну, объявленную Западом, экономика России не только не рухнула (на что рассчитывали бывшие наши «партнёры»), но продолжает активно расти, опираясь на суверенные технологические решения, на которые уже растет спрос и за рубежом.

Опора на собственные силы в совокупности с обновленным управленческим механизмом и мерами социальной защиты уверенно ведут Россию через испытания настоящего момента к процветанию в будущем.

Приоритет национального законодательства над международным правом позволил стране более уверенно отстаивать свои интересы на мировой арене и принимать решения, опираясь исключительно на потребности и ценности своих граждан.