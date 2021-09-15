Москва, 15 сентября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. * * *

Мемориал погибшим в 1993 году

Уроки истории в кривом зеркалеи глазами непосредственного участника событий

Существует известное и очень точное изречение: «Народ, забывающий собственную историю, обречен вечно повторять свои ошибки». Между тем собственная история в России сегодня довольно часто забывается, а порою искажается и даже извращается или вспоминается лишь частично. А ведь известно, как звучит вырванная из контекста фраза, известно, что полуправда бывает иногда хуже, страшнее самой наглой лжи.

Так вот, чтобы избежать полуправды, я буду говорить в этой статье только о тех событиях из новейшей истории России, в которых я сам был непосредственным участником или свидетелем. В 1990—1993 гг. я был народным депутатом России, т. е. членом высшего органа власти страны — Съезда народных депутатов РФ, и, уверен, мне есть что сказать о том, что творилось на верхних этажах власти России.

Начну с любопытного примера полуправды. Эпизод, о котором я сейчас расскажу, сам по себе довольно мелкий, но он ярко показывает, что полуправда может быть хуже самой наглой лжи.

Итак, в апреле 1992 года проходил VI Съезд народных депутатов России. На нем обсуждались очень острые вопросы, и Съезд значительно затянулся, работал гораздо дольше, чем планировалось вначале. И вот где-то к концу Съезда в перерыве ко мне подошла съемочная группа информационной программы «Вести» телеканала «Россия», и корреспондентка попросила меня об интервью. Я коротко ответил: «Нет». На удивленный вопрос «Почему?» я сказал: «Мы с Вами не первый раз встречаемся в эфире. И каждый раз Вы искажаете мои слова, вырываете фразы из контекста. И Вы еще удивляетесь, что я не хочу давать интервью?»

Но корреспондентка начала буквально умолять меня, говоря, что сейчас очень важный политический момент, и она дает честное слово, что это мое интервью выйдет в эфир без всяких сокращений и искажений. И я, все еще наивно веря честному слову, согласился. И вот я услышал вопрос: «Как лично Вы относитесь к расходованию средств налогоплательщиков на проведение этого затянувшегося Съезда?»

Я рассмеялся и ответил, что этот вопрос от разных журналистов я слышу уже далеко не первый раз. Но давайте разберемся. Во-первых, хорошие решения государственных органов стоят дорого, но гораздо дороже стране обойдется отсутствие хороших решений. Во-вторых, я сравнил: какие средства тратятся на проведение Съезда и какие — на правительство, и каковы при этом результаты работы правительства. И далее я изложил еще ряд соображений.

И вот вечером в программе «Вести» мое интервью было показано следующим образом. Диктор за кадром говорит: «На вопрос о том, как лично Вы относитесь к расходованию средств налогоплательщиков на проведение затянувшегося Съезда, некоторые народные избранники ответили, мягко говоря, странно!» При этом на экране крупным планом показано мое лицо, я смеюсь и не произношу ни одного слова!

Через несколько дней после этого состоялось совещание высокого ранга, на котором присутствовали, в частности, автор этих строк и О.М. Попцов, бывший в то время председателем Всероссийской Государственной телерадиокомпании. И вот в присутствии ряда высокопоставленных лиц я спросил Попцова: «Олег Максимович! Это с Вашей подачи меня так показали «Вести»?» На что он с ухмылкой ответил: «Да, Михаил Борисович, а Вы очень хорошо смеялись!»

Мне страшно захотелось просто врезать ему по-мужски, но я с трудом сдержался, потому что понял, что его ответ — хорошо продуманная провокация, и если я не сдержусь, то уж это телевидение покажет как следует!

Сегодня в России много и часто говорят о том, что мы должны гордиться своей победой в Великой Отечественной войне, не забывать о том, что мы спасли мир от фашизма, не давать никому искажать эту героическую страницу нашей истории. Да, это действительно так.

Но давайте вспомним, что в истории нашей страны были не только героические страницы, но и мрачные страницы, гордиться которыми никак нельзя. К их числу принадлежат и события 90-х годов прошлого века. Между тем сегодня об этих событиях почти ничего не говорят. А если изредка и говорят, то очень выборочно, упоминая одно и намеренно замалчивая другое. Например, президент РФ В. В. Путин неоднократно говорил, что в 90-х годах было разрушено практически всё, страна лежала в руинах. Но при этом он никогда не говорил, почему это произошло и кто в этом виноват! Разве это не есть полуправда?!

Во время расстрела парламента России в октябре 1993 года было убито много людей. По официальным данным, которые в свое время обнародовал сам Б. Н. Ельцин, в этом списке числится 147 человек. Цифра эта лживая. Тела погибших вывозили на баржах по Москве-реке и по суше на автомобилях-рефрижераторах. Белый дом горел, и в него несколько суток не допускали даже пожарных, скрывая следы преступлений. Точное количество погибших уже, видимо, никогда не будет известно.

Сегодня существует уже достаточно обширная литература, в которой различные эксперты рассматривают эту проблему и называют примерное количество погибших. Пожалуй, самая полная картина представлена в книге кандидата исторических наук Валерия Шевченко «Жертвы черного октября», который в своем исследовании опирается на огромный документальный материал — более 800 источников. Так вот, большинство экспертов останавливается на числе погибших 1500−2000 человек. К этой же цифре приходит и Валерий Шевченко.

Нередко приходится читать в СМИ и слышать от разных людей примерное следующее: «Да, в этих событиях погибли люди. Но так сложилась история, эти жертвы, видимо, были необходимы. Ведь если бы всё сложилось иначе, и проиграл бы русский Ельцин, то вместо него к власти пришел бы чеченец Хасбулатов, а это было бы гораздо хуже».

Замечу сразу, что это — ложь, по действовавшей Конституции на место Ельцина пришел бы не председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов, а вице-президент РФ А. В. Руцкой, и то временно, ибо он обязан был назначить новые выборы президента РФ. Но о Хасбулатове подробнее я расскажу ниже.

Здесь же я прошу каждого, кто придерживается мнения о необходимости жертв, представить себе, что в числе этих невинных жертв оказался лично он либо его близкие родственники. Полагаю, что тогда у многих людей мнение несколько изменится.

Когда Б. Н. Ельцин стал президентом, России были остро необходимы реформы. И Ельцин начал их проводить. Однако вскоре он стал говорить: «Этот коммунистический Съезд мешает мне проводить реформы». Этот лозунг был подхвачен различными СМИ, которые поддерживали Ельцина, и, в конце концов, стал основанием для расстрела парламента. В этой короткой фразе, в этих семи словах гремучая смесь полуправды, лжи и лицемерия. Отмечу здесь три основных момента, которые связаны со словами: коммунистический, реформы, мешает.

Во-первых, Ельцин употребляет прилагательное «коммунистический» в явно негативном аспекте. При этом он действует по известному принципу, когда вор, украв что-то, кричит: «Держи вора!»

В самом деле, в числе депутатов Съезда были как коммунисты, так и беспартийные. Да, последних было не слишком много — всего 13% (в том числе и автор этих строк). А вот сам Ельцин и всё его ближайшее окружение были коммунистами, предавшими свою партию, причем коммунистами отнюдь не рядовыми.

Б. Н. Ельцин был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, и.о. председателя правительства Е. Т. Гайдар — заведующим отделом журнала «Коммунист», вице-премьер правительства, председатель Госкомимущества РФ А. Б. Чубайс — членом комиссии при Политбюро ЦК КПСС, вице-премьер правительства, а позже так называемый государственный секретарь Г. Э. Бурбулис — преподавателем марксизма-ленинизма и т. д.

Во-вторых, ключевой вопрос заключается в том, какие реформы и как проводили Б. Н. Ельцин и его команда, и каковы их результаты. В основе этих реформ лежали две стержневые идеи. Первая идея: при социализме цены устанавливало государство, теперь же надо просто отпустить цены — и рынок всё отрегулирует сам. Второй идеей была идея приватизации государственного имущества.

Ельцин публично говорил, что цены после их либерализации поднимутся в 3, максимум в 3,5 раза и затем наступит стабилизация. Еще он обещал, что если будет снижен уровень жизни населения, то он «ляжет на рельсы». Как всегда, эти его утверждения и обещания оказались пустыми словами, которые он мгновенно забыл.

Цены в рыночных условиях останавливаются конкуренцией (и еще спросом и платежеспособностью населения). Этой элементарной истины не знали ни Ельцин, ни Гайдар. Однако в то время никаких условий для создания конкурентной среды не было. Поэтому цены полетели вверх с бешеной скоростью, инфляция достигала 1% в день, за несколько месяцев «реформ» цены взлетели в тысячи раз! При этом вклады населения в банках не индексировались, и они мгновенно превратились в пыль, т. е. всё население России было ограблено в беспрецедентных масштабах. Экономика в условиях такой нестабильности в сочетании с тотальной сменой собственников, конечно же, почти мгновенно развалилась.

Подавляющее большинство населения России оказалось за чертой бедности, резко возросло число самоубийств, рождаемость упала и была даже ниже, чем во время Великой Отечественной войны, численность населения стала сокращаться!

Государственное имущество России стоимостью более 1 триллиона долларов было продано за 7,2 миллиарда долларов (0,7% от реальной стоимости). При этом сам Чубайс говорит, что это имущество можно было бы отдать и бесплатно, главное, как он считает, было в другом — похоронить коммунизм.

При этом иностранцам (в основном американцам) за бесценок были отданы многие важнейшие стратегические предприятия военно-промышленного комплекса, выпускавшие секретную продукцию. Вот таковы были результаты ельцинских реформ.

Кстати, в Госкомимуществе Чубайса работало несколько десятков штатных сотрудников ЦРУ США. Огромный вопрос — как они туда попали? Но еще интереснее следующее. Сменивший Чубайса на посту руководителя Госкомимущества В. П. Полеванов отобрал у них пропуска и попытался их уволить, после чего Ельцин немедленно уволил самого Полеванова. Полеванов проработал в этой должности чуть больше двух месяцев — с 15 ноября 1994 года по 24 января 1995 года. Что это, как не прямое фантастическое предательство России?!

Всё это наводит меня на мысль, что Б. Н. Ельцин был американским агентом, причем агентом блестящим, быть может, лучшим иностранным агентом в мире за всю историю. Агентом явным или неявным — это уже другой вопрос.

Б. Н. Ельцин утверждал, что альтернативы его реформам нет — либо его реформы, либо возврат назад. Это была наглая ложь! Реформы надо было проводить совершенно иначе, и уже в то время были люди (в том числе и автор этих строк), которые предлагали другие конкретные конструктивные варианты реформ.

Так вот, именно эти катастрофические реформы Съезд народных депутатов РФ, как говорил Ельцин, «мешает» ему проводить. При этом Съезд от реформ вообще отнюдь не отказывался! Это — второй момент ельцинской фразы: «Этот коммунистический Съезд мешает мне проводить реформы». Расстреляв законно избранный парламент России, Ельцин осуществил свои реформы до конца в полной мере — и вот их результаты.

Рассматривая третий аспект ельцинской фразы, я выскажу утверждение, которое, по-моему, до сих пор не звучало в литературе, в СМИ: Съезд, к сожалению, мешал Ельцину очень слабо, очень плохо, и даже еще до расстрела Съезда Ельцин проводил свои реформы почти беспрепятственно.

Почему так получилось? Потому, что на Ельцина «блестяще» работал председатель Верховного Совета России Р.мИ. Хасбулатов. Он развернулся против Ельцина только в самый последний момент, когда понял, что Ельцин считает его отработанным материалом и не хочет брать его в свою команду. Тем не менее сегодня в СМИ Хасбулатова обычно называют противником Ельцина, чуть ли ни главным его оппонентом — это абсолютная ложь!

О роли Хасбулатова я расскажу здесь поподробнее. Да, окончательные решения принимает Съезд своим голосованием, однако у председателя Верховного Совета РФ в руках есть очень серьезные рычаги для манипулирования, и Хасбулатов весьма эффективно использовал эти рычаги в своей подковерной работе на Ельцина.

Хасбулатов сыграл в истории России огромную роль, и роль эта — резко отрицательная, это роль разрушителя, роль пособника Ельцина. Протаскивая кулуарным путем различные постановления и соглашения, не ставя на голосование многие предложения депутатов, направленные против разрушительной политики Ельцина, Хасбулатов давал возможность Ельцину бесконтрольно и безнаказанно разрушать Россию. При этом Ельцин привык к тому, что ему всё позволено и на Съезд можно не обращать внимания, он считал такое положение дел вполне нормальным, по крайней мере, для себя.

В такой атмосфере разрушительная политика Ельцина в конце концов перешла всякие границы, и встал вопрос (в рамках Конституции) об импичменте президента Ельцина. Кстати, первым внес предложение об импичменте автор этих строк в выступлении 27 марта 1993 года на IX Съезде. Я рассказал о разрушительной политике Ельцина, о том, что он многократно нарушал Конституцию РФ. Заканчивая свое выступление, я сказал:

Это мое выступление проходило в присутствии самого Ельцина при прямой телевизионной трансляции на всю страну. Когда я закончил, Ельцин демонстративно покинул зал заседаний. Вернулся он часа через три вдребезги пьяный, вышел на трибуну и начал говорить заплетающимся языком. Как сказал выступавший после него депутат В. Б. Исаков, это появление Ельцина вызвало чувство глубочайшего стыда.

Сегодня обычно забывают (или замалчивают), как Хасбулатов пришел к власти. Так вот — к власти его привел именно сам Ельцин, которому Хасбулатов в тот момент был нужен и удобен. Когда последний стал еще не президентом, а председателем Верховного Совета России, он предложил, чтобы должность первого заместителя председателя занял депутат от автономий, а одно из трех мест заместителей — женщина. Т. е. Ельцин действовал по старой партийно-номенклатурной привычке, когда людей назначают на должности не по деловым качествам, а по разнарядке.

Р.И. Хасбулатов, хотя и проживал и работал в Москве, был избран депутатом от Чечено-Ингушской автономной республики. До этого момента Хасбулатов никак себя не проявил, был абсолютно незаметен и даже не был знаком с Ельциным. Он попался на глаза Ельцину в кулуарах Съезда случайно, и Ельцин, посчитав его подходящей кандидатурой, сделал Хасбулатова своим первым заместителем.

Полагаю, что уже тогда в ельцинской команде возник лживый пропагандистский лозунг «Если не Ельцин, то Хасбулатов, а это гораздо хуже». Но этот лозунг был временно отложен и всплыл осенью 1993 года, когда он сработал весьма эффективно.

Вернусь в своем повествовании чуть-чуть назад. Став председателем Верховного Совета России, Ельцин растерялся, ибо в Верховном Совете, где заседания проходили почти ежедневно, царила чуждая ему атмосфера жарких дискуссий, а Ельцин не привык к дискуссиям, не привык к тому, что надо слушать и учитывать чье-то мнение. И вот однажды, начиная заседание Верховного Совета, Ельцин обратился к депутатам с просьбой разрешить ему реже вести заседания и чаще поручать это своим заместителям. Он обосновал свою просьбу тем, что у председателя Верховного Совета много других дел — работа с правительством, переговоры с иностранными дипломатами и т. д.

Депутаты недоуменно молчали, а Ельцин, сделав вид, что он считает молчание знаком согласия, поблагодарил депутатов и покинул зал. Больше он заседания вообще не вел и вообще перестал появляться в зале заседания Верховного Совета. Появлялся он только на Съездах. Заседания же стал вести почти всегда Р. И. Хасбулатов, который при этом сразу получил огромную власть.

Когда Ельцин стал президентом, нужно было выбрать нового председателя Верховного Совета. Эти выборы состоялись на V Съезде. Выступая на Съезде 16 июля 1991 года, Ельцин призвал депутатов голосовать за Хасбулатова. Я уже тогда неоднократно публично говорил, что если Хасбулатов будет избран председателем, то произойдет катастрофа. Жизнь вскоре подтвердила мои слова.

С 10 по 17 июля 1991 года выдвижение кандидатов и выборы проходили четыре раза. И каждый раз в них участвовал Хасбулатов. Но никто не набирал необходимого числа голосов, и председатель так и не был избран. И тогда Хасбулатов предложил прервать Съезд до осени. Съезд возобновил свою работу 28 октября 1991 года. За время перерыва Хасбулатов, будучи первым заместителем, исполнявшим обязанности председателя, нашёл недостающие ему голоса. Кому-то из депутатов дали квартиры, кому-то — должности, кому-то интересные зарубежные командировки и т. д.

Поэтому после перерыва Хасбулатов сразу был избран председателем Верховного Совета РФ. Став председателем, Хасбулатов в первую очередь позаботился о себе, о своем материальном благополучии. Так, например, он немедленно въехал в суперроскошную квартиру в тихом месте в центре Москвы.

Как Хасбулатов работал в качестве председателя, как вел подковерную игру в интересах Ельцина? О, это был блестящий, прирожденный манипулятор! Он постоянно нарушал регламент работы Съезда и Верховного Совета, не включал в повестку дня заседаний нежелательные (ему и Ельцину) вопросы, давал слово одним депутатам и не давал другим, ставил некоторые предложения на голосование без обсуждения и т. д.

Венцом хасбулатовского стиля было постоянное создание некоторых согласительных комиссий, состав которых определял, разумеется, он сам, и которые за спиной Съезда и Верховного Совета готовили какие-то постановления или решения. А затем эти постановления протаскивались через Съезд (или Верховный Совет) за счет того в первую очередь, что Хасбулатов не давал слова по поводу этих постановлений неугодным депутатам. А уж сам-то он умел преподнести любой документ в выгодном свете и представить черное белым, а белое черным.

Остановлюсь несколько подробнее на некоторых конкретных эпизодах работы Хасбулатова. Как я уже говорил, с самого начала реформы, которую проводили Ельцин и сформированное им правительство во главе с Гайдаром и Чубайсом, начали давать резко отрицательные результаты. В мире есть люди, которые, если что-то идет не так, никогда не ищут причины в самом себе, у них всегда виноват кто-то другой. Ярчайшим представителем этой категории людей являлся Ельцин. Он не допускал даже мысли о том, что проводимые им реформы принципиально порочны.

Основная его деятельность сводилась к поиску виноватых, к поиску тех, на кого можно свалить вину за собственные ошибки и преступления. И он нашел их довольно быстро — это были неугодные ему депутаты Съезда. При этом Ельцин требовал для себя всё новых и новых дополнительныхе полномочий, выходящих за рамки Закона. Так вот, именно эти незаконные дополнительные полномочия для Ельцина протаскивал на Съезде Хасбулатов, оправдывая это требованием момента, сложившейся ситуацией и т. д.

Съезд многократно поднимал вопрос о принципиально порочной политике Ельцина и его правительства, о необходимости смены правительства. А Хасбулатов, не ставя многие предложения на голосование, спасал правительство. В этом он даже признавался сам (впрочем, считая это своей заслугой) в выступлении в апреле 1992 года на VI Съезде. Вот его буквальные слова:

Удивительно точное слово для характеристики стиля всей своей работы нашел сам Хасбулатов: не логичность, не аргументированность, не убедительность, а именно изворотливость.

1 декабря 1992 года истек срок дополнительных полномочий президента, данных ему V Съездом. В этот день начал работу VII Съезд народных депутатов России. Опять, в который уже раз, главным вопросом на Съезде был вопрос о ходе экономической реформы, результаты которой с каждым днем становились все более и более катастрофическими. На VII Съезде соглашательская политика Хасбулатова, его манипулирование Съездом и нарушение регламента проявились наиболее ярко.

Кульминацией Съезда явилось принятие 12 декабря 1992 года Постановления «О стабилизации конституционного строя». Названо это постановление было как бы в насмешку, ибо оно само носило абсолютно антиконституционный характер. Подготовлено оно было, как всегда, за кулисами, в кулуарах, а затем буквально навязано Съезду Хасбулатовым. Это постановление привело к тяжелейшим последствиям, к тяжелейшей дестабилизации всей обстановки в России. Это была победа Ельцина и Хасбулатова над Конституцией, над здравым смыслом.

Следующий, VIII Съезд отменил это постановление, на этом Съезде Хасбулатов даже был вынужден признаться, что его, как он сказал, «бес попутал», но вернуть обстановку в стране хотя бы к тому состоянию, которое было до VII Съезда, уже было невозможно, и напряженность резко нарастала.

Еще один аспект подковерной работы Хасбулатова в интересах Ельцина связан со следующим обстоятельством. Статья 3 действовавшей Конституции РФ говорила о том, что государственная власть в России основана на принципе разделения на законодательную, исполнительную и судебную (кстати, в нынешней Конституции об этом же говорит статья 10). Разумеется, это подразумевает, что один и тот же человек не может занимать одновременно должности в двух разных ветвях власти.

Тем не менее, когда Ельцин стал президентом РФ, он начал назначать преданных ему депутатов в правительство и свою администрацию. При этом они оставались депутатами, т. е. членами законодательной власти. Таких депутатов со временем стало порядка 150 человек из 1068. Понятно, как они голосовали на съездах, и их голоса во многом определяли решения съездов, что было просто бесчестно.

И в первую очередь именно Хасбулатов как председатель Верховного Совета должен был бы решить эту проблему, поставить вопрос о том, чтобы эти люди занимали только одну должность. Кстати, в этом случае многие решения съездов были бы совершенно иными. Но Хасбулатов не только не сделал этого, он, наоборот, вопреки предложениям многих депутатов, категорически отказывался даже рассматривать этот вопрос.

Автор этих строк был одним из тех депутатов, кто неоднократно поднимал этот вопрос. Но пробиться через Хасбулатова, просто включить это в повестку дня было совершенно невозможно. Наконец, мне удалось выступить по этому поводу на заседании Совета Республики (это одна из двух палат Верховного Совета РФ). И на этом заседании депутаты подавляющим большинством голосов поддержали мои предложения.

В соответствии с решением Совета Республики я подготовил письмо каждому из 150 депутатов, которые совмещали должности. В письме говорилось о решении Совета Республики, о том, что это решение будет утверждено на ближайшем Съезде. А потому этим депутатам предлагалось решить и немедленно сообщить в Верховный Совет, какую должность они оставляют за собой, а какую покидают.

Подготовив эти письма и список тех, кому они должны быть разосланы, я передал всё в юридический отдел Верховного Совета. Наступало лето, и я ушел в двухнедельный отпуск. Вернувшись из отпуска, я первым делом, на всякий случай, пошел в юридический отдел узнать, как дела. И я был потрясен — начальник отдела сказал мне, что письма не разосланы. Он объяснил, что В. С. Соколов, который был тогда председателем Совета Республики и руководил заседанием, на котором рассматривался вопрос, не подписывает письма (а обязан был подписать именно он или Хасбулатов).

Я пришел к Соколову и спросил, в чем дело. Он мне сказал, что сейчас в СМИ ходят слухи, что Хасбулатова будут снимать, а он — Соколов — один из возможных претендентов на его должность. И Соколов добавил: «А если я подпишу эти письма, Хасбулатов решит, что я его подсиживаю».

Я сказал Соколову, что меня совершенно не волнуют все эти подковерные интриги, и он обязан подписать письма, ибо Совет Республики принял решение. Тем не менее Соколов отказался. Я поругался с ним и пошел к Хасбулатову, объяснил ситуацию и сказал, чтобы он либо позвонил Соколову, либо подписал сам. С Хасбулатовым я тоже поругался, но он так ничего и не сделал! Более того, на Съезде он якобы «забыл» рассмотреть решение Совета Республики.

Как депутаты, переходящие на службу к Ельцину, отстаивали его интересы, ярко показывает следующая история, связанная с началом приватизации в России.

Верховный Совета России принял Закон об именных приватизационных чеках. Однако А. Б. Чубайс подготовил проект Указа Президента РФ Ельцина о безымянных ваучерах. Незадолго перед этим Хасбулатов протащил через V Съезд Постановление «О правовом обеспечении экономической реформы».

Согласно этому постановлению президент имел право издавать указы, касающиеся экономической сферы, которые противоречили закону! Проекты таких указов должны были быть представлены в Верховный Совет, а в период между сессиями — в Президиум Верховного Совета. И если в течение семи дней Верховный Совет или Президиум не отклоняет такой проект, указ вступает в силу.

И вот президент прислал в Верховный Совет проект Указа о приватизации, подготовленный Чубайсом. Р. И. Хасбулатов в это время был в командировке в Индии, а его первый заместитель С .А. Филатов продержал у себя, никому не показывая, проект указа более семи дней, и указ вступил в силу. Вскоре после этого С. А. Филатов был назначен руководителем Администрации президента РФ. Не знаю, найдется ли человек, который будет утверждать, что эти два факта из биографии С. А. Филатова никак не связаны между собой?!

Как я уже говорил, проведению ельцинских реформ Съезд мешал довольно плохо, неэффективно. Но, во-первых, со Съезда при прямой телевизионной трансляции на всю страну звучала серьезная конструктивная критика. Во-вторых, реформы быстро начали давать катастрофический результат, и Ельцин, считая себя непогрешимым, должен был свалить на кого-то вину. И Ельцин свалил вину на Съезд.

И вот 21 сентября 1993 года Б. Н. Ельцин издал свой печально знаменитый Указ № 1400, главным содержанием которого был роспуск законно избранного Съезда народных депутатов России.

На своем чрезвычайном заседании, которое состоялось в ночь с 21 на 22 сентября 1993 года, Конституционный суд России под председательством В. Д. Зорькина принял Постановление, в котором говорилось, что президент России Б. Н. Ельцин своим Указом № 1400 нарушил ряд статей Конституции и на этом основании подлежит отстранению от должности.

Немедленно собрался Х Чрезвычайный Съезд народных депутатов России, который, естественно, не подчинился антиконституционному Указу № 1400 и принял постановление об импичменте Ельцина. Это постановление было принято в полном соответствии с Конституцией РФ.

Ельцин не подчинился этим решениям и силовым путем приостановил деятельность Конституционного суда и блокировал Белый дом — Дом Советов (ныне Дом правительства), в котором заседал Съезд народных депутатов России. Блокада длилась две недели — с 21 сентября по 4 октября 1993 года. Белый дом был оцеплен колючей проволокой (спиралью Бруно), запрещенной международной конвенцией. Условия в Белом доме были ужасающие — без связи, без света, без отопления, без воды, без еды, с неработающей канализацией. В Белый дом не пропускали даже машины скорой помощи.

Автор этих строк с первой до последней минуты был в Белом доме, принимая участие в его защите и в работе Съезда. Более того, мне довелось председательствовать на последнем заседании Съезда, проходившем 4 октября под грохот танковых орудий. 4 октября Белый дом был захвачен войсками, которые направил Ельцин. Белый дом загорелся от снарядов, которыми стреляли из танков. По данным Генеральной прокуратуры, 4 октября только из стрелкового оружия было сделано 30 тысяч выстрелов, и это не считая обстрела из танков и бронетранспортеров. Это — настоящая война, развязанная в центре столицы России против собственного парламента! При этом, как установила Генеральная прокуратура, из оружия, находившегося в самом Белом доме, не было сделано ни единого выстрела. Замечу, кстати, что оружие, которое было в Белом доме, — это просто штатное оружие официальной государственной охраны правительственного учреждения. О жертвах кровавой гражданской войны я уже говорил выше.

4 октября 1993 года при выходе из Белого дома было арестовано несколько десятков человек: вице-президент России Герой Советского Союза А. В. Руцкой (после импичмента Ельцина он исполнял обязанности президента), силовые министры: генерал армии В. П. Баранников, генерал-полковник В. А. Ачалов, генерал-лейтенант А. Ф. Дунаев, председатель Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатов, ряд российских депутатов, в том числе и автор этих строк. Я в составе группы из семи депутатов (из них два генерала) был доставлен на Малую спортивную арену в Лужники.

Когда нас привезли в Лужники, те, кто нас принимал, спросили приехавших с нами омоновцев: «А вы что их привезли, сами не могли с ними закончить?» Нас посадили на первый ряд трибуны, и сторожили нас солдаты с взведенными автоматами, немецкие овчарки. Допросы, отпечатки пальцев, фотографии в профиль и фас.

Мы, все семеро, были уже не мальчишками, а зрелыми мужчинами, хорошо знали друг друга. И мы тихонько переговаривались: «Ну, что, ребята, иллюзий питать не надо, это конец. Нам в жизни осталось только одно дело — достойно встретить окончание, которое не будет легким».

Затем, в середине ночи с 4 на 5 октября, каждого из нас по отдельности повели на допрос. После окончания допроса следователь спросил меня: «У Вас есть какие-нибудь просьбы?» Я ответил: «Да». Следователь удивился: «Какие?» И я сказал следующее: «Я всё прекрасно понимаю. Поэтому просьба: не валяйте дурака и не тяните резину, расстреливайте побыстрее!» Следователь очень смутился и, отвернувшись, сказал: «Сейчас не 37-й год, всё будет по закону». На что я добавил: «Не смешите меня, по какому закону?!»

После допросов нас привели обратно на трибуну. Примерно часа в 3 ночи к нам приехала группа человек десять: прокуроры, следователи по особо важным делам, милицейский генералитет. Они в разговоре с нами были настроены довольно нейтрально. И, разобравшись в ситуации, к утру они нам сказали, что не нашли никаких оснований предъявлять нам обвинения и потому нас освобождают. Когда мы выходили с территории стадиона, мы видели, какое огромное количество войск и бронетехники там было сосредоточено.

Кстати, по свидетельству А. И. Казанника, бывшего в то время генеральным прокурором России, сразу после событий 4 октября 1993 года к нему поступило письменное указание из Администрации президента РФ без подписи (Ельцин боялся ответственности и многие свои указания не подписывал). В этом указании Казаннику предписывалось всех арестованных, в числе которых был и автор этой статьи, судить быстро, в течение не более одной недели, и всех приговорить к смертной казни. Казанник не выполнил это указание.

После расстрела парламента России прошло уже 28 лет, выросло новое поколение, которое не знает правды о том времени. Как я уже писал в начале статьи, сегодня в СМИ старательно замалчивается информация о тех событиях, о том, как разрушали Россию, её экономику, как было ограблено население страны, как были развязаны кровавые войны в центре Москвы и на Кавказе и кто во всем этом виноват.

Сегодня часто черное выдается за белое, многие из антигероев тех событий оцениваются абсолютно неадекватно. Так, например, Ельцину возведен памятник и построен грандиозный «Ельцин-центр», именем Черномырдина называют корабли и говорят, что он — один из самых ярких политиков, в стране проводятся ежегодные гайдаровские форумы, Чубайс до сих пор занимает высокие государственные должности, Ерин за расстрел парламента (который состоялся 4 октября 1993 года) получил немедленно (7 октября 1993 года) звание Героя России и генерала армии. Так с кого будет брать пример современная молодежь и какую страну эта молодежь будет строить?!

Я говорил в этой статье о мрачных страницах нашей истории. Эти страницы, так же как и страницы героические, мы не имеем права забывать или искажать, иначе будем вечно повторять свои ошибки.

Михаил Челноков — народный депутат России 1990−1993 гг., член Союза писателей России, чл.-корр. РАЕН.