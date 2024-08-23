Американская исследовательская компания Morning Consult опубликовала очередной ежемесячный рейтинг одобрения политики мировых лидеров. Результаты исследования оказались совсем не воодушевляющими для президентов и премьеров «коллективного Запада». Антирейтинг американского президента Джо Байдена — 67%. Но у европейских руководителей ситуация ещё плачевнее: политику президента Франции Эммануэля Макрона не одобряют 77%, а у канцлера ФРГ Олафа Шольца дела ещё хуже — его действиями недовольны 78%.

Michael Kappeler/Global Look Press

Ещё скептичнее отношение к премьер-министру Чехии Петру Фиале — к работе его кабинета неодобрительно относятся 79%.

Наконец, антирекордсменом оказался глава правительства Японии Фумио Кисида — лишь 17% опрошенных одобрили его политику, остальные, соответственно, оценили работу премьера неудовлетворительно.

«Никогда бы не выиграли в честной борьбе»

«Чудовищные цифры, демонстрирующие поистине антинародную сущность политики глобального Запада», — комментируя исследование, замечает политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Иными словами, без поддержки американского истеблишмента и мирового капитала ни Шольц, ни Макрон бы никогда не выиграли в честной борьбе, — указывает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. — США установили сеть политического контроля над странами Европы, Штаты подавляют инициативы и напрямую вмешиваются во внутренние дела государств Европы, не давая своим якобы союзникам выстраивать независимую внешнюю политику».

Европейцы регулярно выходят на митинги, устраивают забастовки, подчеркивает политолог. По его оценке, причина одна — люди недовольны проамериканской политикой лидеров, которая не обеспечивает в странах ЕС безопасность, комфорт для людей, а главное, не защищает их интересы. «С мнимой поддержкой американцев Европу не ждет ничего, кроме беззакония, полного бардака, преступности и неконтролируемого наплыва мигрантов», — указывает Матвейчев.

Ниже рейтинга Байдена оказались рейтинги лидеров тех стран, которые фактически выступают против борьбы России за свой собственный путь, за свой суверенитет и национальные интересы, подчёркивает политолог, сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова.

Что же до самого Байдена, то его растущий антирейтинг — явное следствие сомнительного физического состояния хозяина Белого дома, добавляет эксперт.

«Простые люди видят, что падение их уровня жизни напрямую связано с санкционной войной, которую Запад объявил России. Вот и всё», — замечает политолог Никита Ляховецкий.

В отличие от не самого эффективного президента в истории США и его союзников, готовых поступиться суверенитетом своих стран, индийский премьер Нарендра Моди единственный среди «фигурантов» опроса получил приличный рейтинг. У лидера Индии более 70% одобрения, обращает внимание доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«То есть БРИКС и Глобальный Юг, где лидеры поставили интересы людей превыше своих личных амбиций и интересов Вашингтона, демонстрирует высочайшую поддержку у населения, своего рода консолидацию вокруг идеи суверенного пути», — замечает политолог.

Высокий уровень одобрения политики Моди можно сопоставить с показателями рейтинга другого мирового лидера, ведущего страну суверенным курсом — Владимира Путина, отмечает Мартынов.

«Максимум за четверть века»

Показатели Владимира Путина в августе, по результатам исследований ВЦИОМ, находились в диапазоне от 78 до 81%, приводит данные социологов Павел Данилин.

«В этом году степень поддержки главы государства достигла максимума за четверть века — феноменальный результат», — отмечает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты России Дарья Кислицына.

Общероссийское исследование подтверждается данными региональных опросов, добавляет её коллега по ЭИСИ, политолог Анна Фёдорова. «Перед выборами каждый регион проводит свою социологию, и мы с коллегами делимся друг с другом опросами. В среднем так и есть. 79-80%», — отмечает Фёдорова.

Рейтинг российского лидера — лучший ответ на постоянные вопросы западных политиков, «почему у них ничего не получается сделать с русскими — а вот потому ничего и не получается», уверен Данилин.

Владимир Путин сумел сплотить и укрепить российское общество, поднять статус России на международном уровне на недосягаемую высоту, заставить с ней считаться, в свою очередь подчёркивает Матвейчев.

«Неудивительно, подавляющее число россиян — 94% — гордятся своей страной и считают себя патриотами. Эти цифры свидетельствуют об успешной долгосрочной политике Владимира Путина», — добавляет эксперт.

Решения президента находят горячий отклик у россиян, поскольку отвечают их запросу на патриотизм. Неудивительно, что граждане крайне положительно восприняли воссоединение Крыма с Россией и поддержали решение лидера страны о начале СВО и призыв прийти на помощь жителям Донбасса, отмечает Матвейчев.

Данилин также обращает внимание — рейтинги президента растут еще со времен возвращения Крыма, а сегодня, перед лицом агрессии Запада через своих украинских «прокси» — тем более.

Отношение граждан западных стран к своим лидерам прямо противоположно тому, как к Владимиру Путину относятся граждане России, указывает политолог Виктория Карпова.

«Российское общество солидарно с президентом и поддерживает его видение развития страны, несмотря на вызовы, которые перед нами сегодня стоят», — подчёркивает эксперт ЭИСИ.

Такая консолидация общества сказывается и на определённом внешнеполитическом позиционировании. «Несмотря на попытки затормозить процесс строительства многополярного мира, его создание неизбежно. Россия находится в авангарде создания этого нового справедливого мироустройства, в основу которого лягут принципы открытости экономики и справедливости для всех с учётом интересов государств и народов», — добавляет Карпова.

В мире есть запрос на лидеров, которые проводят политику, ориентированную на нужды людей, политику уважения к национальным особенностям и традициям — и это та политика, которую проводит российский президент, подчёркивает Никита Ляховецкий. Коллективный Запад, в свою очередь, стремится «закопать катком любую индивидуальность в пользу актуальной повесточки».