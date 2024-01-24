Москва, 24 января, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В последнее время возобновились звонки и сообщения в мессенджерах с Украины несовершеннолетним для того, чтобы спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

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«Возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах», — говорится в публикации.

В надзорном ведомстве порекомендовали родителям обсудить с детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием и опасность общения с незнакомыми людьми через интернет и по телефону.

В Генпрокуратуре уточнили, что оперативно принимают меры для предупреждения и пресечения негативного воздействия на несовершеннолетних россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января трое школьников в возрасте 12, 15 и 16 лет пытались сжечь релейный шкаф на станции Люберцы в Подмосковье. Правоохранители оперативно установили личность несовершеннолетних злоумышленников и задержали их.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин 22 декабря 2023 года заявил в беседе ИА Регнум, что к сообщениям о планах украинской армии усилить диверсионные операции в России в 2024 году стоит отнестись серьёзно. По его словам, курировать подобные действия будут западные спецслужбы, которые могут также расширить театр боевых действий на север и восток.