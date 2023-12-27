Основанный два с лишним десятилетия назад Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) отмечает 27 декабря свой праздник — вместе со всеми, кто носит гордое звание спасателя.

Иван Шилов ИА Регнум

Так случилось, что день, посвящённый людям этой профессии, приходится практически на самый конец календарного года. А в конце каждого года принято подводить итоги и строить планы.

Прошедшие спецподготовку добровольцы ВСКС в уходящем году тушили пожары и помогали погорельцам на Черноморском побережье, на Урале и в Западной Сибири. Отвозили «гуманитарку» в прифронтовые районы ДНР и Запорожской области и помогали при эвакуации из Новой Каховки.

Выручали пострадавших от ноябрьского урагана в той же Запорожской области и тех, кто из-за снегопада застрял на федеральной трассе «Дон». Наконец, раздавали детям новогодние подарки в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».

О работе студентов из корпуса спасателей ИА Регнум поговорило с первым замруководителя ВСКС Анастасией Маркодеевой.

ИА Регнум: Анастасия Олеговна, за 22 года существования ВСКС форматы работы более-менее «устоялись». Даже работа на нынешних новых территориях, как мы понимаем, идёт не первый год. Что из того, что появилось в вашей работе именно в 2023-м вы бы особо выделили?

Анастасия Маркодеева: Мы много лет работаем с детьми, рассказываем о культуре безопасности, начиная со школы. Но в этом году появились школьно-спасательные отряды ВСКС. Это ребята, которые уже в школьном возрасте начинают вовлекаться в профессию спасателя, пожарного.

При поддержке министерства просвещения готовили обучающие материалы даже для самых маленьких деток, начиная с 1-го класса. Ведь одно дело, когда ты разговариваешь с более старшим ребёнком. Он понимает, как подойти, как оказать помощь. И совсем другое дело — совсем юные умы, которым нужно знать самое главное для себя правило: что они не должны навредить себе, обезопасить себя в первую очередь.

Всероссийский студенческий корпус спасателей

Наши добровольцы — в первую очередь студенты, что следует из названия Всероссийский студенческий корпус спасателей. Ребята сами ещё вчера были школьниками, но за последнее время они стали учиться быть наставниками для детей, обучать их основам профессии. Ходим в школы, рассказываем о том, как оказывать первую помощь, о том, как вести себя при пожаре, о личной и общественной безопасности.

За очевидный успех в этой работе можно смело благодарить прошедший год.

ИА Регнум: Из «рутинной» работы спасателей за год — что запомнилось больше всего?

А. М.: Приходилось выезжать на множество ЧС, тушить пожары на Урале, в Сибири.

Но больше всего, пожалуй, запомнилось, как этой весной ликвидировали последствия обильного снегопада на трассе М-4 «Дон». Тогда люди ехали отдыхать или с отдыха в футболках, не рассчитывая на холода, и просто оказались в снежном плену. Ребята из ростовского штаба выехали, помогли с развозом воды, с раздачей тёплых вещей.

ИА Регнум: Вы упомянули штаб ВСКС в Ростове-на-Дону, который работает с февраля 2022 года и помогает людям на новых территориях. Что изменилось в его работе за год?

А. М.: В первую очередь масштаб. В 2023-м штаб стал точкой притяжения добровольцев со всей страны — сотен ребят из разных регионов: от Калининграда до Владивостока. Причём в Ростове мы работаем в партнёрстве с Общероссийским народным фронтом, Ассоциацией волонтёрских центров и другими общественниками.

И сотни ребят приехали в этом году по собственному желанию, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается, в новых регионах. Наши добровольцы совершили свыше четырёх сотен выездов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — привозили гуманитарную помощь, участвовали в спасательных миссиях, работали на авариях.

Например, когда в июне ВСУ подорвали Каховскую ГЭС, ребята сразу выдвинулись на место, помогли людям выбраться из мест затопления, развозили гуманитарную помощь.

Привезли с собой лодки и всё, что только могли, чтобы быть максимально полезными. Там приходилось прятать машины с гумпомощью под деревьями — чтобы их не заметили дроны противника.

Потом помогали восстанавливать инфраструктуру в этих прифронтовых районах.

Слава Богу, обошлось без трагедий. Наша главная задача — обеспечить безопасность для ребят, которые добровольно приезжают, чтобы помогать. Безусловно, работаем в полном взаимодействии со всеми специальными службами. И что важно, для работ привлекаются только люди, которые прошли специальную подготовку.

ИА Регнум: Каковы планы ВСКС на 2024 год?

А. М.: Безусловно, значительные усилия будут направлены на новые регионы. Ещё большие, чем в этом году, когда многие ребята уже побывали на гуманитарной миссии — в Херсонской, Запорожской областях.

Ведь они возвращаются к себе домой, рассказывают, как на самом деле это происходит. И ещё больше добровольцев понимают, что хотят помогать, и записываются, просят их отвезти. Кто-то даже ездит по два, три, четыре раза, чтобы принести как можно больше пользы людям, которые по-настоящему в этой помощи нуждаются.

Работаем и с местными ребятами. Во всех четырёх новых регионах есть наши отделения, которые уже сегодня показывают высокое качество работы. У них совершенно другой уровень понимания, чем нужно помогать проживающим там людям. И они с большей отзывчивостью, с большей самоотдачей не просто идут помогать, но и стремятся как можно скорее научиться делать это правильно.

И мы понимаем, что в следующем году помощь нужна будет ещё большему количеству людей. Ведь всё то, что сегодня разрушено, нужно восстановить. Людям, которые уехали, но хотят вернуться к себе домой, мы будем стараться максимально в этом помочь.

Тех, кто дом не покидал, это тоже касается. Мы чётко понимаем свою главную задачу — помогать, пока нужна помощь.

Одна из основных наших задач в новых регионах на следующий год — это повышение уровня знаний и умений наших спасателей. Чрезвычайную ситуацию проще предотвратить, чем потом её ликвидировать.

Делаем всё, чтобы предотвращать чрезвычайные ситуации, будем проводить ещё больше профилактических мероприятий, создавать ещё больше школьных отрядов, чтобы дети в массе своей росли с этими знаниями о безопасности.