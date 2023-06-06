«Сегодня ночью киевский режим совершил ещё одно преступление — нанёс ракетный удар по Каховской ГЭС», — заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя обстрел украинскими военными Каховской гидроэлектростанции. Обстрелы ГЭС велись в ночь с 5 на 6 июня, в результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению Днепра.

Алексей Коновалов/ТАСС Фасад здания Каховской ГЭС

Утром 6 июня власти российского региона сообщили, что сама дамба не была разрушена. Позже мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев сообщил, что конструкции ГЭС продолжают разрушаться, идёт неконтролируемый сброс воды, передал ТАСС. «Вода затапливает, Днепровский проспект уже под водой находится. Это означает, что вода поднялась более чем на 10 метров. Ведется эвакуация гражданских», — сообщил глава города. По словам врио губернатора Сальдо, смыты сельскохозяйственные поля вдоль берега Днепра.

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

По состоянию на утро 6 июня уровень воды в Новой Каховке поднялся на 10 метров. Эвакуация из-за угрозы подтоплений была объявлена в населенных пунктах Корсунка, Днепряны и на прилегающих территориях.

Городские власти заявили, что в городе проводится эвакуация жителей около трёх сотен домов. Временно отключена от электроснабжения прибрежная часть Новокаховского округа. Мэр Новой Каховки Леонтьев сообщил, что жителей, чьи дома непосредственно находятся на берегу, начали отселять. При этом специалисты прогнозируют, что в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня.

Экстренные службы Херсонской области/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксёнов уже заявил, что угрозы подтопления на полуострове нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что водоснабжение города не пострадает. В Росатоме сообщили об отсутствии угрозы безопасности Запорожской АЭС после прорыва ГЭС.

Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление Дома культуры

Алексей Коновалов/ТАСС

Европейские власти уже заявили, что вина в обстреле ГЭС и возникших в результате подтоплениях якобы лежит на «российской стороне». Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шокирован атакой на Каховскую ГЭС: он возложил ответственность за неё на Россию и назвал произошедшее «военным преступлением».

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Каховская ГЭС и город Новая Каховка были освобождены российскими военными на первом этапе СВО. Станция обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий водой территорию полуострова.