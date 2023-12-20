Железнодорожные маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) проложат не только в дальнее Подмосковье, но и в другие регионы, пообещал столичный градоначальник Сергей Собянин на итоговом отчёте о работе мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами центральной России», — заверил мэр.

Собянин добавил, что правительство столицы и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) — ключевой оператор пригородных пассажирских перевозок на Московском железнодорожном узле — активно обновляет подвижной состав на центральных диаметрах.

«Уходящий год стал рекордным», — отчитался Собянин. Москва успешно завершила строительство БКЛ — Большой кольцевой линии метро, которую мэр назвал «мегапроектом». На земле строители закончили работать над Московским скоростным диаметром, проспектом Багратиона и Южной рокадой, что станет элементом нового «транспортного каркаса Москвы».

Город проложит расти, а транспорт будет развиваться, пообещал Собянин. Главная площадка для роста — Троицкий и Новомосковский округ (ТиНАО) — напомним, простирается от МКАД до границ Калужской области.

Но и на этом фоне продолжение московского метро (а «надземка» МЦД с пересадочными узлами — это по сути часть метрополитена) вплоть до Волги, на которой строит Тверь, выглядит самым амбициозным проектом.

Собянин, заметим, был не первым, кто озвучил планы продления наземных диаметров до Калуги, Тулы, Твери и «других крупных городов». В сентябре об этом заявил президент Владимир Путин, одновременно с сообщением о планах модернизировать Центральный транспортный узел (ЦТУ).

ЦТУ — это сеть маршрутов скоростных электричек, которые должны связать Москву с ближайшими регионами: теми же Тверской, Калужской и Тульской, а также со Смоленской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областями.

Нужно качественнее и быстрее, но реже

Первые Московские центральные диаметры — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска — заработали ещё больше четырёх лет назад — в ноябре 2019-го. С большинства станций этих маршрутов можно сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления Московской железной дороги.

Третий диаметр, от Зеленограда до Раменского, был запущен в августе уходящего года, четвёртый — от Апрелевки до Железнодорожного — в сентябре. Запланирован также запуск МЦД-5 — от Пушкина до Домодедова.

И хотя качество работы уже действующих диаметров пока вызывает нарекания, в том числе из-за технических сбоев и погодных условий, сложно переоценить важность запуска этих маршрутов, сходятся во мнении эксперты.

Нужно в первую очередь гарантировать стабильную работу столичных и «околостоличных» веток МЦД, указывают специалисты. А продлевая их дальше, в отдалённые районы соседних областей, следует учитывать ряд факторов.

Так, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков замечает, что пролегающие сейчас через Москву и пригороды линии МЦД предполагают возможность передвижения со всеми остановками каждые 10 минут (в идеале — каждые 5 минут) в течение всего дня.

«Нужны ли поезда до Калуги или до Тулы весь день с интервалами 10 минут? — сказал ИА Регнум эксперт. — Не нужны, поезда будут ходить пустыми. И туда не нужен МЦД со всеми остановками, нужно ускоренное движение».

Для примера: сейчас время в пути на пригородном электропоезде от Киевского вокзала в Москве до Калуги со всеми остановками превышает три часа, а наличие альтернативы в виде МЦД будет оправданным, если получится преодолеть тот же путь за 1,5–2 часа.

Для полноценной реализации задуманного, замечает Янков, потребуется современный подвижной состав.

«Хотелось бы, чтобы до той же Калуги ехали не старые электрички ЭД-4М, а скажем, хотя бы ЭП2Д или «Иволги», — рассуждает собеседник ИА Регнум. — Хотя для более дальних перевозок не со всеми остановками нужен другой тип подвижного состава. Те же «Ласточки» подходят».

Продление МЦД имело бы наибольший эффект, если бы соответствующие маршруты запускались как более качественная альтернатива действующим пригородным поездам, соглашается директор Центра транспортного планирования НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

«Сейчас и Калуга, и Тула связаны с Московским железнодорожным узлом электричками стандартного качества. Если подвижной состав, используемый сейчас на МЦД, будет эксплуатироваться на этих маршрутах, то существенным образом повысится качество перевозок», — пояснил Зюзин ИА Регнум.

По его мнению, общий рост качества сервиса в железнодорожных перевозках на этих направлениях за счёт запуска «Ласточек» — электропоездов повышенной комфортности — показывает высокую конкурентность ЖД-транзита по сравнению с автобусными перевозками. А это позволяет рассчитывать, что такие электрички будут пользоваться спросом и среди пассажиров дальних зон.

Также немаловажно, если запуск МЦД поможет современному обустройству узловых станций и вокзалов на соответствующих маршрутах, замечает глава Союза пассажиров Янков. «Те же крытые мосты с эскалаторами не помешают», — делится он.

Кто пересядет на «длинные плечи» МЦД

Вряд ли основным контингентом такого сервиса станут дачники, скептичен Зюзин из ВШЭ. «Эти поезда, скорее всего, будут пропускать большинство «садовых» остановок, следовать через них транзитом, — рассуждает он. — Но крупные узловые станции, такие как, например, Серпухов, Ногинск вероятно, получать доступ к железнодорожному транзиту качества МЦД».

Такая схема, по мнению эксперта, улучшит имидж пригородного железнодорожного сообщения вообще — в полигоне ЦППК — и позволит рассчитывать на частичное перераспределение пассажиропотоков с автодорожного транзита в пользу железнодорожного.

В свою очередь, дачники не предъявляют высокие требования к поездкам в часы пик к фиксированному времени, замечает собеседник ИА Регнум. Местные электрички, которые ходят со всеми остановками, останутся, доступность «дачных» станций сохранится. Так что любители собственных грядок и утреннего пения птиц не будут ущемлены.

Запуск скоростного сообщения и сообщения повышенной комфортности до развитого рынка труда (в нашем случае — до Московской агломерации) подстегнёт социально-экономическое развитие на узловых станциях «в коридорах соответствующих перевозок и в областных центрах, с которыми эти перевозки связаны», поясняет Зюзин.

«Речь об улучшении поездок для пассажиров, которые спешат к фиксированному времени, к началу трудового дня в ближней московской зоне либо до станции непосредственно в пределах МКАД, — говорит Зюзин. — Запуск альтернативы с качеством, подобным МЦД, на «длинные плечи» перевозок позволит вовлечь в московский рынок труда отдалённые районы Подмосковья и соседних областей».

То есть жителям окрестностей сравнительно отдалённых от Москвы станций, таких, как, например, подмосковный Серпухов или Обнинск в Калужской области, в которых будут останавливаться поезда МЦД, будет проще практиковать «поездки трудового дня» в направлении Московского транспортного узла.

Такие станции, в свою очередь, с годами будут становиться более привлекательными местами для постоянного проживания.

«Опыт целого ряда стран мира показывает — качественные железнодорожные перевозки способны интенсифицировать развитие недвижимости на промежуточных станциях, которые были «малодеятельными» или не предоставляли нужного уровня комфорта», — уточняет Зюзин.

С другой стороны, как замечает глава Союза пассажиров Янков, с помощью МЦД можно будет быстрее, чем на обычной электричке, попасть, например, из Твери в Тулу. То есть Москва благодаря развитию диаметров укрепит свои позиции важнейшего транспортного узла Центральной России.