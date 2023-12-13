Москва, 13 декабря, 2023, 09:27 — ИА Регнум. На МЦД-3 (D3) увеличили интервалы движения между некоторыми рейсами. Причиной стали сложные погодные условия. Об этом 13 декабря сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Владимир Гердо/ТАСС

«На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В департаменте добавили, что принимают меры для восстановления штатного интервала между поездами.

По прогнозам синоптиков, 13 декабря в Москве ожидают порывистый ветер, снег будет идти весь день. Температура воздуха не прогреется выше минус 7 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 12 декабря ожидается метель, которая продлится три дня.

По информации центра погоды «Фобос», к 15 декабря в столице за несколько дней выпадет месячная норма осадков.

Днём ранее, 12 декабря, из-за непогоды ― сильная метель, облачная погода и гололедица ― в московских международных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили или задержали более 30 авиарейсов.