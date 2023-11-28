Первые российские надводные дроны — безэкипажные катера будут испытаны в зоне СВО и поставлены на вооружение российской армии до конца этого года. Об этом проинформировал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод, Ленинградская область) Михаил Даниленко.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, производство безэкипажных катеров уже началось, были собраны первые водомётные движители. «В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству», — пояснил Даниленко.

Речь, судя по контексту, идёт в том числе о водных дронах-камикадзе. Катера будут мелкосидящими и плоскими, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности.

«Скорость — порядка 80 километров в час, запас хода — более 200 километров. Полезная нагрузка — порядка 600 килограммов: это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки», — перечислил представитель KMZ характеристики аппарата.

На заводе пояснили, что «изделия» могут также работать и в качестве платформы для воздушного беспилотника — фактически в качестве «микроавианосца» для беспилотной авиации.

Безэкипажный катер, по словам разработчиков, может работать и как «антидрон».

Платформа типа «Визир», на основе которой создан аппарат, может: поражать морские дроны противника ракетой, расстреливать их из крупнокалиберного пулемёта, подавлять летающие беспилотники с помощью установки РЭБ (радиоэлектронной борьбы) или отлавливать их сеткой.

Кингисеппский завод — сравнительно новое приобретение российского ВПК. Предприятие, которое специализируется на строительстве катеров для силовых структур, работает с 2013 года. Что касается надводных дронов, то переговоры с Минобороны о возможности закупок этих машин холдинг вёл в сентябре — и уже сейчас речь идёт о пробных поставках.

Паритет пока не достигнут

Это часть общей «дронизации» наших вооружённых сил. Как сообщил 21 ноября министр обороны Сергей Шойгу, объемы поставок беспилотников в армию выросли в 16 раз по сравнению с началом СВО.

В том, что касается морских беспилотных аппаратов, ВС России ещё только предстоит выйти на паритет с противником.

Да, в случае с летающими дронами за последнее время ситуацию удалось заметно улучшить. Это признаёт и наш опосредованный противник — в минобороны Британии недавно оценили характеристики и возможности «Ланцетов». Но по плавающим еще предстоит много работы — и по накоплению нужного числа аппаратов, и по их «меню».

«Востребована широкая номенклатура разных устройств, то есть плавающие мины, беспилотные транспортные корабли и далее весь большой список устройств, которые нужны и которые уже частично есть у противника, но которых сейчас нет у нас», — пояснил ИА Регнум общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев.

ВСУ, напомним, активно и достаточно регулярно применяют или пытаются применить катера-беспилотники против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Можно вспомнить об атаке в октябре 2022 года. Украинские беспилотные катера регулярно принимали участие и в попытках повредить Крымский мост.

Военное командование противника заявляло, что боевые аппараты, задействованные в подобных атаках, полностью созданы украинской стороной, но в этом есть большие сомнения.

Сообщалось, к примеру, о поставках на Украину беспилотных катеров типа MANTAS T-12 из США, в МИД России заявили, что Киеву передавала подводные беспилотники и Великобритания. Также ранее о передаче Украине 50 морских безэкипажных катеров-камикадзе объявляла Германия.

Navy Recognition

ВМС натовских стран поставляют ВСУ технику и обучают украинские кадры для работы с ней, а в Киеве уделяют новым технологиям немалое внимание. К примеру, в августе этого года в ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников. О размахе применения киевским режимом безэкипажных катеров говорит и тот факт, что только с 18 по 24 ноября этого года российские войска уничтожили 12 плавучих аппаратов ВСУ, направлявшихся к Крыму.

Беспилотный морской бой, и не только

Когда на вооружение ВС России будут массово приняты морские беспилотники, их можно будет задействовать в первую очередь для патрулирования акватории Чёрного моря, для разведки, выявления отправной точки запуска вражеских дронов-камикадзе. А также для ликвидации угроз, в том числе со стороны безэкипажных катеров ВСУ, сказал ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков.

Если заявленная универсальность новых морских дронов от KMZ оправдает себя, то станет хорошим подспорьем для Черноморского флота, отмечает собеседник. Это будет значить, что аппарат можно будет — как конструктор — оснащать нужными модулями в зависимости от поставленных задач: от мониторинга до уничтожения противника.

«Сейчас в целом к созданию дронов подходят с точки зрения платформенности, потому что это удешевляет их производство. Потому что если каждый раз создавать уникальный дрон, то он будет очень дорогостоящим», — пояснил Леонков.

В первую очередь у морских беспилотников будет востребована функция перехватчика — так дроны помогли бы обезопасить акватории, прилегающие к нашим портам, отметил Алексей Чадаев.

Российские беспилотные катера могли бы догонять и уничтожать украинские боевые аппараты, позволяя избежать задействования вертолетов, кораблей и другой тяжелой техники. В перспективе дроны смогут мониторить акваторию и наводиться на любой объект, появляющийся в зоне досягаемости, говорит эксперт.

Морские дроны могут также применяться и против портовых и подводных сооружений, сказал ИА Регнум капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. Он привёл пример моста в Затоке Одесской области, который, предположительно, был атакован морским беспилотником ВС России. Возможно, это и было испытанием того дрона, о котором сейчас говорят, полагает собеседник ИА Регнум.

Применение новых образцов вооружения против украинской военной инфраструктуры может стать эффективным способом нарушения путей, по которым на Украину поступают западная техника и боеприпасы.

Что в перспективе

В будущем не исключено применение российских морских дронов и против надводных кораблей противника, не исключает Ищенко. Если сейчас у Киева нет серьезных морских сил, то в будущем ВМФ Украины может получить от США патрульные катера типа Mark VI.

Или, скажем, украинские власти всё же договорятся со своими союзниками о предоставлении Киеву военных кораблей для сопровождения грузовых судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море — и тогда у безэкипажных катеров ВС РФ появятся весьма интересные цели.

Тем не менее, как и любое вооружение, морские дроны сами по себе не являются «чудо-оружием», а только в связке с другими системами и после необходимой доработки новых систем. Так что сперва необходимо дождаться результатов тестирования новой техники, в частности итогов ее мореходных испытаний.

Кроме того, пояснил ИА Регнум капитан III ранга запаса Максим Климов, для пресечения атак украинских дронов также необходимо уделять внимание улучшению системы патрулирования с воздуха. Дроны дронами, но, разумеется, забывать о привычных вещах вроде радиолокационного пеленгования, боносетевых заграждений и внимательного визуального наблюдения тоже не стоит, отметил эксперт.

К слову, добавим, что из-за бушевавшего на днях на Чёрном море шторма ВСУ потеряли не менее шести морских дронов, которыми пытались атаковать объекты в Крыму. Теперь в руководстве украинских ВМС опасаются, что утраченная во время непогоды техника может попасть в руки к российским военным.

Безусловно, если такое произойдет, образцы вражеского вооружения будут изучены российскими инженерами, указывают эксперты. И можно полагать, их технологии будут задействованы при дальнейшей разработке российских беспилотников.