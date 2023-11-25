Киев, 25 ноября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Украинские власти договорились со своими союзниками о предоставлении Киеву военных кораблей для сопровождения грузовых судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 25 ноября на конференции в Киеве, сообщает издание «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы договорились с партнёрами (о предоставлении военных кораблей Украине. — Прим. ред.) и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договорённости о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего», — сказал Зеленский.

По словам главы киевского режима, Украина также получит дополнительные системы ПВО для Одесской области.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа из порта Одессы по открытому Киевом временному коридору в Чёрном море вышло первое судно. Им стал контейнеровоз Joseph Schulte, находившийся в порту с 23 февраля 2022 года. Второе после прекращения действия зерновой сделки судно вышло в Чёрное море в конце августа. Ещё два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Чёрное море 3 сентября.

24 сентября телеканал France 24 сообщил, что в Турцию по альтернативному зерновому коридору прибыл сухогруз Aroyat, на который загрузили более 17 тонн украинской пшеницы. Уточнялось, что корабль вышел из порта Черноморск в Одесской области 22 сентября под флагом Палау.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна с Украины действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что нет оснований для дальнейшего продления соглашения, так как оно стало сугубо коммерческим вывозом продукции с Украины в «сытые» страны, а условия российской стороны не выполняются.

После выхода России из соглашения Минобороны России объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Это решение вступило в силу с 20 июля. Страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова вернуться к черноморской инициативе, но только когда будет реальное выполнение всех обязательств перед Москвой.