Серьёзный политический конфликт разгорается в Тбилиси между правящей партией «Грузинская мечта» и президентом Саломе Зурабишвили, которая в своё время заняла этот пост при поддержке «Мечты».

Иван Шилов ИА Регнум Мамука Мдинарадзе и Саломе Зурабишвили

Начата процедура объявления импичмента, сообщил 1 сентября руководитель правящей партии Ираклий Кобахидзе. В «Грузинской мечте» считают, что Зурабишвили нарушила конституцию своими визитами в Европу без согласования с парламентом.

Судя по заявлению президентской администрации, речь шла о серии встреч Зурабишвили с европейскими лидерами. Этот тур было запланировано начать 31 августа с Германии, цель — заручиться поддержкой по поводу предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. Ожидается, что республика может получить этот статус уже в нынешнем декабре.

Механизм согласования сорвал визиты Зурабишвили в десять стран, в числе которых — Германия, Израиль, ОАЭ и Украина.

Президент многократно нарушала и нарушает конституцию своими визитами в разные страны без согласования, пояснил ИА Регнум тбилисский аналитик Иосиф Манджавидзе.

Еще 30 августа исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что правительство не дало президенту согласия на эти поездки. Грузия после серии конституционных реформ, прошедших около десяти лет назад, превратилась в парламентскую республику, где полномочия президента весьма ограничены. Свою политику, в том числе внешнюю, формальный глава государства должен согласовывать с депутатами и кабинетом министров.

Почему Зурабишвили оказалась «врагом евроинтеграции»

Любопытно, что представитель правящей партии Мдинарадзе заявил: причиной для отказа стало недовольство правительства недавним выступлением Зурабишвили в парламенте, которое министры расценили как направленное «против европейской интеграции Грузии». Это довольно странно, учитывая репутацию Зурабишвили как стойкой сторонницы прозападной, проевропейской и одновременно антироссийской ориентации Грузии.

Но в озвученных «Грузинской мечтой» обвинениях в «антиевропейских выступлениях» есть свой резон, полагает политолог Иосиф Манджавидзе. По его мнению, прозападная часть тбилисской элиты на деле рассчитывает на публичное фиаско нынешних властей по части интеграции в ЕС.

По этому расчёту, Евросоюз не даст Грузии статус кандидата, что станет ясно уже до конца года, считает собеседник ИА Регнум.

«ЕС предположительно также выступит за отмену безвизового режима с Грузией. Это вызовет протест среди проевропейских сторонников, так как многие работают в Европе, и плюс у них есть политические симпатии, — прогнозирует Манджавидзе. — Эта протестующая часть населения выйдет на «майдан», и в это время пройдут специальные действия: есть информация, что в Польше и на Украине готовятся боевики. А Зурабишвили выступит за эти «демократические реформы» и станет флагом этого движения».

По мнению экспертов, у Зурабишвили есть для этого необходимые данные — с одной стороны, опыт оппонирования власти, а с другой — серьёзные (куда серьёзнее, чем у других прозападных политиков) завязки на Западе.

Импортированный политик

Хотя в 2018 году Зурабишвили победила при поддержке «Грузинской мечты» (которая вложилась финансово и предоставила активистов для штаба кандидата-самовыдвиженца), к команде хозяина «Мечты», олигарха Бидзины Иванишвили, Зурабишвили отнести нельзя. И хотя она возглавляла МИД во времена Михаила Саакашвили, её нельзя причислить и к людям экс-президента. У Саломе Зурабишвили стойкая репутация «засланного казачка» — просто в силу её биографии.

Зурабишвили родилась в Париже, в семье, эмигрировавшей из Грузии ещё в начале 1920-х, после падения первой независимой республики. Выпускница кузницы французских политиков и дипломатов — парижского института Sciences Po и американского Колумбийского университета, Зурабишвили с середины 1970-х по начало нулевых делала карьеру в МИД Франции и лишь в 2003-м получила назначение на должность французского посла на своей исторической родине.

Год спустя, после «революции роз» Саакашвили предложил иностранному послу должность главы МИД Грузии — по согласованию с тогдашним президентом Франции Жаком Шираком. А ещё через год, из-за конфликта с другой дамой, Нино Бурджанадзе (на тот момент спикера парламента), Зурабишвили ушла из МИД в оппозиционную политику.

Её партия «Путь Грузии» позиционировала себя как настроенная резко против Саакашвили и одновременно — строго проамериканская. Зурабишвили даже участвовала в уличных акциях протеста, которые тогда жёстко разгоняла полиция. После не самых удачных для оппозиции выборов 2008 года экс-министр надолго ушла в тень, чтобы через десять лет вновь появиться уже в качестве кандидата в президенты — фактически от партии власти.

К слову, главным соперником бывшего главы МИД времён Саакашвили был её экс-коллега из той же эпохи — Григол Вашадзе (которого выдвинуло саакашвилиевское «Единое национальное движение»). Зурабишвили еле вытянула победу в первом туре, но во втором серьёзно обошла соперника — за неё отдали голоса почти 60% против 40% у Вашадзе.

В одном из первых заявлений после избрания Зурабишвили заявила об отказе от любого сотрудничества с Москвой, а позже, весной 2019-го назвала Россию врагом Грузии. В том же русофобском духе были выдержаны и все последующие её заявления и поступки.

Недавно президент призывала власти Грузии усилить контроль над российскими инвесторами и призналась, что всегда категорически блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русского происхождения.

В штыки Зурабишвили восприняла шаги Москвы по улучшению отношений с Тбилиси — отмену действовавшего еще с 2000 года визового режима для грузинских граждан и снятие запрета на прямые рейсы из России в Грузию. В ответ президент республики заявила, что такие меры неприемлемы, пока идут боевые действия на Украине. Тогда же Зурабишвили призвала вернуть визы для россиян, введённые Саакашвили и отменённые в 2012 году.

Дошло до того, что глава крупнейшей авиакомпании страны Georgian Airways Тамаз Гаиашвили предрёк президенту статус персоны нон-грата — из-за упорного нежелания выстраивать отношения с соседями: Арменией, Азербайджаном и Россией.

Президент пошла вразрез и с линией правящей партии во внутренней политике. В марте, выступая на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке, Зурабишвили выступила в поддержку радикальных оппозиционеров, митинговавших против предложенного «Грузинской мечтой» закона об иноагентах (к слову, довольно мягкого). Президент назвала закон «написанным под диктовку Москвы».

«Она открыто занимала сторону протестующих — например когда в марте молодёжь и оппозиция выступили против закона об иноагентах. Она даже объявила одного из участников протеста, который бросал «коктейли Молотова» в полицию, героем», — отметил Иосиф Манджавидзе. Эти выступления уличных радикалов, по его мнению, и были репетицией тбилисского майдана.

Конфликт зашёл далеко, и разрешить его сложно

Ранее правительство Грузии воздерживалось от процедуры импичмента, так как опасалось реакции западных стран, но сейчас вынужденно идёт на такой шаг, подчеркнул Манджавидзе. «Конфликт зашёл слишком далеко, и скрывать его уже не получается», — заметил эксперт.

Противостояние «Грузинской мечты» и президента — это ещё и давняя история, сказал ИА Регнум глава Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Но, прогнозирует он, довести дело до импичмента правящей партии не удастся. «Сейчас они пожинают плоды своей политики: законно избранного президента выгнать со своего поста из-за того, что она решила поехать в Европу, нельзя. Это однозначно», — отметил грузинский политолог.

О неуверенности правящей партии свидетельствует заявление главы «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Он заметил, что процедура требует поддержки 100 парламентариев из 150, и без голосов радикальной оппозиции у него нет шансов на приведение в исполнение. Далеко не факт, что полсотни депутатов-оппозиционеров (среди которых больше всего «саакашистов» из «Национального движения») поддержат отрешение президента.

Влияние оппозиции не следует переоценивать, считает политолог, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России Иосиф Гвритишвили. По его мнению, уличные выступления вряд ли будут такими массовыми и значительными, чтобы спровоцировать политический кризис. Кроме того, для того чтобы отстранить Зурабишвили, не обязательно прибегать к импичменту. «Следующих всеобщих президентских выборов, как раньше, не будет, — напомнил Гвритишвили ИА Регнум. — Согласно новому законодательству, президент будет избираться парламентским большинством. Как это делается во многих европейских и западноевропейских странах».

Политолог Гулбаат Рцхиладзе допускает, что пессимистический вариант не исключён: если дело примет серьёзный оборот и импичмент всё же состоится, то переход противостояния властей и оппозиции на улицы вполне возможен.

«В новой стратегии национальной безопасности России написано, что в случае возникновения угрозы «майдана» в сопредельных территориях она примет военную силу, — в свою очередь, отмечает Иосиф Манджавидзе. — А вы знаете, что в 30 км от Тбилиси и в 50 км от Кутаиси стоят российские базы, которые одним марш-броском могут перерезать артерию «запад — восток» в Грузии. Если оценивать ситуацию военными категориями, то Грузия не имеет ни вооружений, ни стратегической глубины, ни численности населения, чтобы противодействовать российским силам».

Большинство населения и вовсе смотрит на такую возможность как на кошмар. Те, кто это разжигает, ставят Грузию в опасное положение, добавил собеседник.

«Грузинская мечта» обязана понимать степень геополитических рисков для Грузии, подчеркнул Манджавидзе. «Оппозиция и президент действуют по инструкции сил, которые не учитывают интересов Грузии — смешно полагать, что их волнуют эти интересы. Грузия служит разменной пешкой в геополитических играх», — заметил политолог.