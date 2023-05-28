Тбилиси, 28 мая, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Из-за нежелания установить отношения с соседними странами президент Грузии Саломе Зурабишвили вскоре может стать персоной нон грата в собственной стране, заявил глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в её отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией», — сказал он.

Гаиашвили отметил, что действующая глава государства может стать персоной нон грата не только для авиакомпании, но и для всей страны. Он напомнил, как Саломе Зурабишвили на празднике в честь Дня независимости (26 мая) осудила правящие власти за внешнюю политику.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 мая 2023 года президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиаперевозчиков на полёты в Грузию, который действовал с июля 2019 года. Президент Зурабишвили назвала «нежелательным» первый после четырёхлетнего перерыва авиарейс из России. Она негативно отреагировала на отмену запрета на прямые полёты в Грузию. По её мнению, это помешает республике получить статус кандидата на вхождение в ЕС.

Зурабишвили заявила, что перестанет пользоваться услугами Georgian Airways. Кроме того, президент призвала граждан Грузии присоединиться к её бойкоту.