Тбилиси, 1 июля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Властям Грузии следует усилить контроль над российскими инвесторами, приезжающими в страну как из России, так и других стран, например, Кипра или Израиля. Об этом 1 июля на встрече с журналистами заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

President.gov.ua Саломе Зурабишвили

«В условиях сегодняшних санкций обязательно должно быть больше надзора <…>, должен быть контроль над русскими инвесторами», ― подчеркнула грузинский лидер.

Она также подчеркнула, что всегда категорически блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русского происхождения. Зурабишвили уверена, что таким предпринимателям достаточно того, что они могут получить в республике вид на жительство.

Как сообщало ИА Регнум, в мае политик назвала провокацией решение России отменить визовый режим для грузинских граждан и восстановить прямое воздушное сообщение с республикой. Она заявила, что такие действия неприемлемы для Тбилиси, пока идёт российская спецоперация на Украине.

Грузинский лидер также заявляла, что властям страны следует рассмотреть вопрос о введении для россиян виз сроком на три месяца. Она призвала созвать Совет безопасности, чтобы рассмотреть этот вопрос.

По её словам, отмена Россией визового режима с Грузией приведёт к политическому напряжению в стране. При этом Зурабишвили обвинила Москву в преследовании «своих интересов» и призвала вернуть визовый режим, отменённый в 2012 году.

Президент и ранее выступала против восстановления прямых авиарейсов с Россией. Кроме этого, она заявила, что неоднократно призывала правительство серьёзно изучить вопросы притока россиян и ужесточения условий нахождения их в Грузии.

По мнению Зурабишвили, правительству вместо возобновления полётов следует позаботиться о репутации страны, регулировании прав россиян на работу, регистрацию бизнеса, приобретение собственности и об открытии русскоязычных школ.