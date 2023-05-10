Тбилиси, 10 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Властям Грузии следует рассмотреть вопрос о введении для граждан России виз сроком на три месяца. Об этом грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила 10 мая на брифинге в ответ на решение Москвы отказаться от визового режима с Тбилиси.

DUMITRU DORU/EPA/TASS Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«Я призываю… созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трёхмесячных виз [для россиян], так как это время выразить свою позицию», — сказала Зурабишвили.

По её словам, отмена Россией визового режима с Грузией приведёт к политическому напряжению в стране, поэтому нужно созвать Совет безопасности. Она обвинила Москву в преследовании «своих интересов» и призвала вернуть визовый режим, отменённый в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Зурабишвили назвала «провокацией» решение России упразднить визы для грузинских граждан и восстановить прямое воздушное сообщение с республикой. Она полагает, что такие действия неприемлемы для Тбилиси, пока идёт российская спецоперация на Украине.

Российский президент Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям снова совершать полёты в эту страну. Бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России Иосиф Гвритишвили пояснил, что это решение главным образом обусловлено отказом Тбилиси открывать второй фронт против России в условиях давления со стороны Киева и посольства США.

В минэкономики и МИД Грузии положительно оценили отмену Россией визового режима. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, учитывая свои национальные интересы и риск обострения отношений.