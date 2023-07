В безусловно негативные тона выкрасили отказ России от дальнейшего участия в зерновой сделке большинство ведущих западных масс-медиа. Что сложно назвать неожиданностью, учитывая устойчивую антироссийскую направленность, ставшую для них мейнстримом задолго до 24 февраля 2022 года.

В основе оценок причин, обстоятельств и последствий выхода Москвы из многосторонней «черноморской инициативы» в основном привычные конструкции — формулы про «войну России на Украине» (Associated Press, The Guardian, The Washington Post), ставшие мантрой обвинения в «нелегальной аннексии Крыма» (The Washington Post), и упрёки в том, что Россия пытается обходить западные санкции.

Естественно, без воспоминаний о Минских соглашениях, которые, как теперь известно, использовались западными кураторами киевского режима исключительно для подготовки к полномасштабным военным действиям против России. Разумеется, без упоминаний о решении Международного суда ООН, который не поддержал заявление Украины по «оккупации» Крыма.

Зато агентство Reuters помимо прочего заострило внимание на том, что «Россия нанесла удар по зерновому порту Украины после выхода из экспортной сделки».

Комментируя российскую позицию в целом, агентство отметило: «Россия заявляет, что может вернуться в зерновую сделку, но только в том случае, если будут выполнены её требования об упрощении правил для её собственного экспорта продовольствия и удобрений.

Западные страны называют это попыткой использовать рычаги влияния на поставки продовольствия, чтобы добиться ослабления финансовых санкций, которые уже предусматривают исключения, позволяющие России продавать продовольствие».

А судьи кто?

Основной акцент в оценках выхода России из зерновой сделки западные СМИ сделали на заявлениях заведомо антироссийски настроенных официальных лиц Украины, США и Великобритании, а также руководителей отдельных международных институтов и «мозговых центров», зависящих от политического мейнстрима коллективного Запада.

Они опять же ожидаемо не выразили ни благодарности России за целый год интенсивного вывоза зерна из украинских портов (поставки, как отметили Bloomberg и Politico, составили 33 млн тонн), ни сожалений относительно того факта, что в ходе сделки так и не были соблюдены прописанные в ней интересы России.

The Guardian рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался на предмет возобновления сделки с генеральным секретарём ООН Антонио Гутерришем, который, в свою очередь, как заметило Reuters, также раскритиковал Россию, заявив, что её решение «причинит вред всем нуждающимся людям».

Также британская газета процитировала Белый дом, который считает, что российская позиция «ухудшит продовольственную безопасность и навредит миллионам», и главу МИД Великобритании Джеймса Клеверли, обвинившего Россию в том, что она якобы уже «несколько месяцев препятствовала надлежащему осуществлению сделки», «служит своим интересам» и «игнорирует потребности всех людей во всем мире, в том числе в беднейших странах, которые в результате платят более высокие цены на продукты питания».

Председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём twitter-аккаунте назвала шаг России «циничным», заметили Bloomberg и Washington Post. Председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал, что миллионы получали выгоду от этого соглашения, и решение России «поставит под угрозу продовольственную безопасность» и доступ к поставкам зерна и удобрений по всему миру.

В свою очередь, агентство Associated Press сослалось на оценку американской некоммерческой организации International Rescue Committee (Международный комитет спасения), которая назвала зерновую сделку «спасательным кругом для 79 стран и 349 миллионов человек».

А директор Африканской программы в International Crisis Group Мурити Мутига, по свидетельству The Guardian, сказал: «Влияние краха зерновой сделки в Африке будет значительным… эффект сделки заключался в стабилизации предложения на мировом рынке и сохранении относительно стабильных цен.

Многие страны континента сталкиваются с двузначной инфляцией, а в некоторых, таких как Нигерия, Кения и Гана, уже прошли протесты против роста цен на продовольствие и топливо. Если эта сделка не может быть возобновлена и цены, как следствие, будут расти дальше, это усугубит экономический кризис, с которым столкнулись многие страны, что, в свою очередь, может спровоцировать новые волнения».

Куда уходило зерно?

При этом собеседник The Guardian признал, что в ходе реализации сделки «значительная часть зерна не попала в более бедные страны, как изначально предполагала ООН». Впрочем, развивать мысль о том, что украинское зерно попадало преимущественно не в наиболее нуждающиеся страны, а как раз в благополучные страны Запада, издание не стало.

Зато Bloomberg отметил, что «закрытие этого коридора нанесёт ущерб ключевым покупателям, таким как Китай, Испания и Египет». Заметим, что речь не идёт ни о наиболее бедных странах Африки вроде Кении или Ганы, ни о Йемене, ни об Афганистане.

В самом деле, судя по наглядной информации, которую предоставило французское France Presse, беднейшие африканские страны — далеко не самые крупные получатели в рамках «зерновой сделки».

А если судить по реакции крупнейшего китайского информагентства «Синьхуа», то особого волнения КНР относительно рисков для своей продовольственной безопасности не испытывает. Хотя МИД Китая и выразил надежду, что соглашение будет и далее осуществляться в полном объёме.

При этом возникает впечатление, что проблемами Китая в этой связи гораздо больше озабочено вышеупомянутое американское издание Politico, констатирующее, что именно «Китай — один из крупнейших выгодоприобретателей черноморской зерновой сделки».

Напомним, российская сторона неоднократно критиковала практическую реализацию зерновой сделки. МИД России 4 июля заявил, что оснований для нового продления сделки нет, поскольку она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. А 13 июля президент России Владимир Путин допустил приостановку участия России в сделке из-за невыполнения её участниками условий Москвы, заверив, что Россия вернётся к сделке сразу, как только будут исполнены полученные ею ранее обещания.

В свою очередь, Координационный центр ООН 15 июля признал, что в рамках договорённостей не было отправлено ни одно судно с российскими удобрениями. При этом беднейшие страны, как указали в организации, получили в рамках сделки только 10% кукурузы и 40% пшеницы, вывезенных с территории Украины (90% кукурузы и 60% пшеницы отправились в страны с доходами высокими и выше среднего).

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что страна приостанавливает своё участие в зерновой сделке.