Пекин, 17 июля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Власти Китая надеются, что соглашение о перевозке зерна по Чёрному морю будет и далее осуществляться в полном объеме, заявила 17 июля официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Китай надеется, что инициатива о перевозке зерна будет и далее осуществляться в полном объеме», — сказала она на брифинге.

Также Мао Нин добавила, что Пекин готов теснее взаимодействовать со всеми сторонами сделки «для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности».

Как сообщало ИА Регнум, подписанную 22 июля 2022 года в Стамбуле зерновую сделку продлевали трижды: в первый раз на 120 дней — 17 ноября, второй раз на 60 дней — 18 марта, и третий раз на 60 дней — 17 мая, до 17 июля.

Россия согласилась на продление сделки при соблюдении ряда условий, в том числе подключения Россельхозбанка к системе SWIFT.

Вместе с тем, по словам президента России Владимира Путина, на сегодняшний день ни одного пункта в рамках зерновой сделки, связанного с российскими интересами, не выполнено, это игра в одни ворота.