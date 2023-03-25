Берлин, 25 марта, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Минские соглашения, которые были заключены главами четырёх государств ― России, Франции, Германии и Украины ― в 2014 году, позволили Киеву нарастить военную мощь. Об этом 25 марта в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Официальное интернет-представительство президента России Минские соглашения

«Время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь», ― указал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Минские соглашения сознательно не исполнялись, заявляли экс-лидер Украины Пётр Порошенко, а также бывшие главы Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это служит ещё одним доказательством того, что решение о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было верным.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что западные политики, выступившие с заявлениями по поводу Минских соглашений, по сути, признались в нарушении соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН.