Москва, 14 июля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет опасность из-за мин, сообщило 14 июля Минобороны РФ.

Ведомство предупредило мореплавателей, что военные обнаружили украинскую морскую мину, бесконтрольно дрейфовавшую и создавшую угрозу судам.

По данным Минобороны, ВМС Украины выставили мину в начале 2022 года во время беспорядочного минирования прибрежной акватории.

Ведомство подчеркнуло, что в Чёрном море сегодня дрейфует неизвестное количество мин, и это создаёт серьёзную угрозу для судоходства. Минобороны указало на безответственность украинских ВМС.

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