Военно-промышленные фирмы из Британии, Франции, Германии и стран Восточной Европы планируют создать на Украине несколько оборонных предприятий. Об этом в интервью Reuters заявил Сергей Боев, замглавы минпрома Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности. «Мы ведем… очень подробные переговоры. Уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения», — сообщил чиновник.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщение о планах западного ВПК развернуть производства в зоне конфликта прозвучало на фоне сообщений о продолжающихся боях на донецком и запорожском направлениях. Давно обещанное западным партнёрам наступление ВСУ не только происходит «медленнее ожидаемого» (как признало киевское руководство), но и сопровождается ощутимым ущербом, в том числе в технике. Только с 4 июня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин различных типов, о чём 21 июня сообщил президент России Владимир Путин. Только в районе посёлка Новодонецкое было выбито полсотни единиц украинской техники как советского, так и натовского образца.

Ранее неоднократно отмечалось: чем больше ВСУ теряют боевых машин советского типа (как доставшихся «в наследство» от общесоюзного ВПК, так и переданных натовцами из числа стран бывшего Варшавского договора), тем больше Украина зависит от поставок, собственно, западной техники, как натовской, так и «нейтральной». При этом все расходы по производству, доставке, обслуживанию техники вынуждены брать на себя страны Запада.

В такой ситуации «партнеры» из альянса ищут способы снять с себя часть издержек и переложить вопросы ремонта, а возможно, и производства бронетехники на плечи украинских партнёров. Поэтому и заявление Боева о развертывании предприятий по ремонту (и, возможно, сборке) техники выглядит правдоподобно.

Запад не может восстановить на Украине столь же мощный оборонно-промышленный комплекс, подобный существовавшему в Украинской ССР, подчеркнул в комментарии ИА Регнум военный эксперт Олег Желтоножко.

Что было и к чему пришли

«Украина традиционно с советских времён имела развитую военную промышленность как часть единого советского ВПК. На случай возможного военного конфликта с НАТО она считалась фронтовым тылом первого эшелона», — напомнил эксперт.

По оценкам экспертов, на момент распада Союза в УССР было сосредоточено около 2 тысяч предприятий, КБ и других организаций, связанных с оборонкой. На 1840 предприятиях трудилось до 2,7 млн человек (например, в Николаевской области на оборонных предприятиях было занято до 25% трудоспособного населения).

По разным оценкам, в распоряжении украинского государства оказалось от 17% до четверти общесоюзного ВПК, что в 1991 году могло давать до трети ВВП независимого государства, по данным, которые приводятся на портале ИМЭМО РАН.

Украина могла зарабатывать не только на производстве и продаже, но и на ремонте советской техники, отмечает Желтоножко.

«Здесь в том числе были сосредоточены предприятия по ремонту и обслуживанию военной техники. В частности, Харьковский бронетанковый завод, ремонтные предприятия в Николаеве, по ремонту бронетанковой техники, танкоремонтный завод во Львове», — перечислил военный эксперт.

Стрингер/РИА Новости Ремонт и восстановление танков Т-72 на Львовском бронетанковом заводе

Но, заметил собеседник, все имевшиеся на Украине производства в той или иной степени зависели сначала от общесоюзного оборонного комплекса, а позднее от сотрудничества с Россией. Как напоминает портал «Военное обозрение», на танках, производившихся на ХТЗМ (Харьковском заводе транспортного машиностроения) было до 50% российских комплектующих.

Поэтому с 2014 года, с активным разрывом экономических связей с Россией, индустрия производства и обслуживания боевой техники «начала постепенно загибаться», — отмечает Желтоножко.

Как ранее отмечало ИА Регнум, в сравнительно мирном 2019 году украинский ВПК находился в умирающем состоянии. Если до 2014 года выручка одного только запорожского предприятия «Мотор Сич» могла достигать 1 млрд долларов в год, то к 2019-му объем продукции, реально выпускавшейся украинской оборонкой, едва достигал 500 млн долларов. Из 350 предприятий ВПК более 100 бездействовали и полсотни находились в процедуре банкротства.

И в лучшие годы независимости производство новых образцов вооружений украинскими предприятиями сталкивалось с серьёзными трудностями, отметил Желтоножко. Главное детище украинского ВПК — танк «Оплот» производства Харьковского завода — из-за финансовых трудностей пришлось делать из «вторсырья», переплавляя броню советских танков.

2014-й и 2022 год стали точками невозврата, в том числе для ВПК

Безусловно, большой урон украинской военной промышленности нанесла потеря контроля над Донбассом. Достаточно упомянуть, что до 2014 года на украинский ВПК работали: Луганский авиаремонтный завод, Луганский патронный завод, донецкий завод «Топаз» (разработка и производство радиотехнических комплексов, в том числе станций разведки «Кольчуга»), Горловский химзавод (выпуск взрывчатых веществ), химический завод «Заря» в Рубежном на территории ЛНР (выпуск тротила) и другие объекты, потерянные для Украины.

Объекты украинской оборонки, продолжавшие действовать на территориях, контролируемых Киевом, с началом спецоперации оказались под ударом российских ВКС и высокоточных ракетных вооружений. «Неоднократно заявлялось о нанесении ударов по киевскому КБ «Луч», по Павлодару, где расположено производство ракетной техники», — привел примеры Желтоножко.

Значительная часть этих предприятий уже выведена из строя. «Происходит их децентрализация. То есть производственные мощности выносятся на несколько удалённых друг от друга объектов, — указал собеседник. — Взять к примеру, запорожский завод «МоторСич», который производил авиадвигатели. Он несколько раз подвергался ударам. Есть сведения, что оборудование вывозится и распределяется некими гнёздами на существующих промышленных площадках».

Определённая доля военного производства сохраняется, однако обслуживание техники проводится не в тех масштабах, как раньше, резюмировал собеседник. Соответственно, возникла потребность в помощи со стороны новых натовских стран — Польши, Чехии, Словакии и других.

Запорожские «Байрактары» так и «не взлетели»

Чем больше Украина удалялась от России, тем чаще до начала СВО возникали разговоры о необходимости более тесного сотрудничества с НАТО в сфере производства вооружений. Одним из первых о возможности создания на Украине предприятия по стандартам НАТО заявил глава турецкого концерна Baykar Халюк Байрактар в октябре 2022 года. С его слов, строительство завода в Киевской области займёт около двух лет, сообщало тогда РИА Новости. Однако с тех пор никакой информации о строительстве предприятия в СМИ не появлялось.

«Что касается предприятия Baykar по производству на Украине беспилотников, то впервые об этом было заявлено ещё до начала СВО, — отметил Желтоножко, — Предполагалось, что какие-то комплектующие будут поставляться из Турции, а Украина будет производить двигатели. Однако после того, как завод «Мотор Сич» по объективным причинам свернул часть производств, проект застопорился. Поэтому ждать, что в ближайшее время на Украине наладят выпуск современных беспилотников, не стоит».

Но перед Киевом в любом случае стоит задача по обслуживанию военной техники производства НАТО. В условиях полноформатных военных действий и больших потерь на фронте отправка западной бронетехники на ремонт в Европу серьёзно усложняет логистику.

Мастерские по починке «Рейнметаллов»

Поэтому, как уже говорилось выше, и возникла потребность в создании неких предприятий по обслуживанию западной военной техники, в первую очередь бронетехники, ближе к театру военных действий.

«Сейчас на вооружении ВСУ находится масса военной техники производства Германии, Франции, — отметил Желтоножко. — Речь идёт, опять же, о бронетехнике и артиллерии. Отсюда появляются инициативы со стороны западных партнёров, например от концерна Rheinmetall, о создании предприятий по их обслуживанию».

Пока что явно не стоит задача создать предприятие полного цикла. «Насколько реально создать полноценное предприятие — сказать сложно. Сейчас, наверное, нереально. Какие-то локальные производства могут появиться, а больших, сравнимых с советскими, не будет», — отмечает Олег Желтоножко.

Несколько отличающегося мнения придерживается эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он согласен: создание на Украине крупных предприятий по выпуску военной техники не представляется возможным, но есть несколько нюансов.

Расчёт на «корейский сценарий»

«У Украины отсутствует потенциал по созданию полномасштабного военного производства. Значит, необходимо работать в кооперации с западными государствами, в том числе с Германией. Глава концерна Rheinmetall вообще заявлял о планах по созданию заводов, которые будут выпускать танки Leopard», — напомнил Кошкин ИА Регнум.

Пока что всё это находится в планах, в некоей стратегии возможного подъёма ВПК. «Как они будут осуществляться, откровенно говоря, неизвестно. Особенно в условиях продолжающихся военных действий», — считает Кошкин. Но заявления Киева могут быть нацелены на будущее. Возможно, Запад уже рассматривает возможность производства на Украине современных вооружений после того, как нынешний конфликт будет приостановлен в том или ином формате, высказал предположение собеседник.

«Сейчас все ждут того, чем завершится украинское контрнаступление. Если допустить, что будет достигнуто некое состояние статус-кво (перемирие, может, некий «корейский вариант», который продвигают США), тогда, по планам Запада, можно будет сразу разворачивать подобного рода предприятия», — подчеркнул эксперт.

Расчет делается на то, что в обозримом будущем они будут способны организовать выпуск всего необходимого для того, чтобы опять накачать ВСУ оружием для продолжения военного давления на Россию, считает Кошкин. «Соответственно, в текст любого возможного мирного соглашения обязательно должен быть включён запрет на создание Украиной самостоятельно или при участии Запада новых предприятий по производству военной техники», — полагает собеседник.