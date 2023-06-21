Новый, 483-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что на одном из участков южнодонецкого направления командир мотострелкового взвода группировки сил «Восток» старший лейтенант Анатолий Зуев вывел бойцов из окружения киевских боевиков и нанёс противнику огневое поражение. Как пояснил 21 июня начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, будучи ранен и окружён вражескими силами, лейтенант продолжал управлять боем. Это помогло бойцам занять выгодные позиции и разгромить противника.

Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022 СВО на Украине

Тем временем авиационный удар штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» по трём пунктам временной дислокации Вооруженных силы Украины (ВСУ) сорвал наступление украинской армии в районе села Терны в Лиманском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ещё три попытки наступления ВСУ были пресечены на южнодонецком участке фронта. В районе Левадного уничтожены танки, БМП и живая сила.

Киевские командиры из-за больших потерь в живой силе отправляют на фронт неопытных новобранцев. «Зачем людей набирать и сразу уничтожать?» — возмутился пленный боец ВСУ Эдуард Кириловец.

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