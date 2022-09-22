Заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что республика не намерена предоставлять убежище российским гражданам, желающим избежать частичной мобилизации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м|ф «Слон и Моська». Реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР. Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!

Вместо бегства на территорию Евросоюза Каллас предлагает русским устраивать антивоенные митинги в России. Премьер-министр Эстонии считает всех российских граждан ответственными за политический курс, избранный руководство РФ. Прибалтийская республика предоставляет убежище только для беженцев с бывшей УССР, а от русских ждут только осуждения спецоперации.

«Нарния отказалась принимать Российских дезертиров. Неверленд так же не будет выдавать визы политическим беженцам из РФ. Страна ОЗ не примет российских либералов, получивших повестки. Шоколадная Фабрика мистера Вонки заморозила поставки шоколадок российским военным. Читайте еще больше новостей, призванных создать видимость проблемы», — шутит Артур М.

Многие пользователи сомневаются, что Эстония стала бы страной, куда нежелающие мобилизоваться приняли бы решение бежать. Граждане считают, что для беглецов открыты двери в куда как более цивилизованные страны мира.

«Убежище? А мы бежать собираемся? Слишком много о себе возомнили», — отметила Ксения К.

«А можно обнародовать список фамилий российских мужчин, которые просили убежища с целью избежать мобилизации? Мне кажется, таких не было и не будет», — пишет Елена Ч.

«Да кому вы упали? Убежище? А-ха-ха! Только невменяемые могут искать убежище в Эстонии», — поделилась своим мнением Мари М.

Некоторые комментаторы отмечают, что премьер-министр Эстонии слишком переоценивает значимость и привлекательность своего государства.

«Она реально думает, что те, кто хотят в поисках лучшей жизни свалить из РФ, чтобы переждать мобилизацию за границей, эмигрируют в Эстонию? То ли ЧСВ зашкаливает, то ли она не подозревает о существовании более достойных для жизни стран», — считает Амир Г.

EU2017EE Estonian Presidency Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Да кому нужна ваша галимая Прибалтика, самая нищая в Европе?!» — спрашивает Владимир Р.

«Убежать в Эстонию чтобы избежать мобилизации? Да они совсем там мозги потеряли!» — пишет Роман Б.

Часть людей полагает, что бегущие из России граждане должны отдавать себе отчёт, что русских на Западе теперь притесняют, а в Прибалтике скоро будут и вовсе линчевать, судя по тому, какая риторика установилась в этих стремительно фашизирующихся странах.

«Среди граждан России нет людей, которые хоть в чём-нибудь рассчитывали на прибалтов. Очень ненадёжные люди. Даже беглецы это прекрасно понимают», — отметил Сергей П.

«Зачем бежать в Эстонию, если можно убежать в тайгу?» — задаётся вопросом Павел М.

Ряд пользователей указывает на то, что западные страны своей русофобией, по сути, сами создают препятствия для предателей России.

«Запад сам упростил мобилизацию в России, сделав проблему со въездом в Европу. Что же, скажем ему за это спасибо», — написал Александр Д.

Напомним, 21 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью телеканалу CNN о том, что республика не намерена предоставлять убежище российским гражданам, желающим избежать частичной мобилизации.