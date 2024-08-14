Москва, 14 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» в августе проиндексировала стоимость автомобилей марки Granta и Niva на 1,4%. С начала года стоимость автомобилей Lada проиндексирована на 4,3%, сообщили 14 августа в компании.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Индексация цен затронула только две модели (Granta, Niva) и в среднем составила 1,4% (от 20 до 40 тыс. рублей)», — сказал официальный представитель компании ТАСС.

Вместе с тем цены на базовые версии моделей остались без изменений, суммарно с начала года цены на Lada проиндексированы на 4,3%, что ниже накопленной инфляции, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в июле продажи легковых автомобилей в России выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно данным «Автостата», рост по сравнению с июнем текущего года составил 9,5%. Всего в июле продали 136 221 автомобиль. Это первый рост «месяц к месяцу» с весны после нескольких месяцев падения.

Лидером продаж остался АвтоВАЗ с 35 619 проданными автомобилями Lada. В топ-5 также вошли Haval (16 671 авто), Chery (14 228), Geely (13 098) и Changan (11 403).

Эксперт Олег Мосеев сообщил, что в России число машин старше десяти лет на середину 2024 года превысило отметку в 32 млн автомобилей, что составляет 71% всего автопарка страны.