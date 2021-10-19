По мере приближения ноябрьского решения Евросоюза о применении к официальному Минску пресловутого пятого пакета ограничительных мер (санкций) нервозность в белорусских коридорах власти нарастает. Её выдаёт пропагандистская истерика с нескончаемыми потоками лжи и оскорблений, трагикомичных угроз и фанфаронства, пока что без крепких матерных выражений. Впрочем, без таких выражений в своё время прекрасно обходились авторы газеты «Правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор

Истерику официального Минска выдаёт и очередной дипломатический скандал: МИД Белоруссии предписал послу Франции до 18 октября покинуть постсоветскую республику. Французский посол Николя де Лакост не проработал на своей должности и года, на выходных 17 октября он выехал во Францию.

Нынешний инцидент — не первый и, наверное, не последний. До этого, 11 августа, МИД Белоруссии заявил об «отзыве» своего ранее высказанного согласия на назначение послом США Джули Фишер. Как и в случае с французским послом, она не вручала верительные грамоты Александру Лукашенко.

Официальный Минск дежурно попытался возложить вину за произошедшее на противную сторону. С официальным комментарием выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, которого полугодом ранее ЕС «прокатил» с агреманом на должность посла в Италии. Рассказывая об очередном «вынужденном шаге», Глаз заявил: «Господин Де Лакост в ноябре 2020 г. въехал в Белоруссию в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии в декабре 2020 г. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь. В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение. В свою очередь, посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в г. Минск на консультации».

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Фисенко был отозван для того, чтобы его МИД Франции не выставил по принципу «взаимности» или «зеркального» ответа, как выражаются дипломаты. Белорусскому дипломату просто повезло избежать унизительной процедуры. На эскалации конфликта Минска с Парижем и Евросоюзом в целом это обстоятельство существенного влияния иметь не могло.

By.ambafrance.org Посол Франции Николя де Лакост с супругой на встрече с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем

По неофициальной информации, де Лакосту как минимум дважды предлагали вручить верительные грамоты, однако он всячески от этого уклонялся. Очевидно, такая изворотливость была не его личной инициативой, но выполнением воли Елисейского дворца.

В опубликованном 18 октября заявлении МИД Франции сказано, что накануне Парижем были «предприняты пропорциональные меры относительно дипломатического представительства Белоруссии во Франции, и об этом были уведомлены белорусские власти». Прессу также проинформировали о том, что де Лакост «в соответствии с дипломатическими правилами» передал верительные грамоты в МИД Белоруссии, так как «в соответствии с общеевропейской позицией, заключающейся в том, чтобы не признавать законность результатов президентских выборов августа 2020 года, посол Франции не представил свои верительные грамоты господину Лукашенко».

Таким образом, и Минск, и Париж вполне ясно обрисовали предлог нынешнего конфликта — отказ французского посла от церемонии вручения верительных грамот «господину Лукашенко», что означало бы признание «последнего диктатора Европы» законным и легитимным президентом Белоруссии. МИД Франции не мог пойти на такой шаг — впрочем, как все остальные страны Евросоюза, а также ближайшие партнёры этого интеграционного объединения.

Поэтому очень странно выглядят публикации о том, что сотрудники посольства Франции в Белоруссии проинформировали прессу о таких обстоятельствах отъезда де Лакоста: якобы «господин посол попросил, когда будут звонить журналисты, сообщить, что его не пригласили на церемонию вручения верительных грамот». Такие сообщения похожи на целенаправленное распространение слухов, по части которых белорусские националисты, представленные не только официозом, достигли определённого мастерства.

(сс) TheFlyingDutchman Посольство Франции в Белоруссии

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Вне зависимости от обстоятельств объявления посла нежелательной персоной, в дальнейшем карьера такого дипломата весьма ограничена. Этим пользовался официальный Минск, прозрачно намекая сотрудникам дипмиссий других стран на перспективу выдворения. Фактически это был шантаж, иногда доходящий до «трамвайного хамства» — как в случае со спецпредставителем президента России — российским послом Михаилом Бабичем. Доходило и до сексуальных скандалов с участием дипломатов из ЕС и США. При участии КГБ на белорусских гостелеканалах появились порнографические сюжеты — как в случае с первым секретарём посольства Германии в РБ Штефаном Гройсом. Не избежали этой участи временный поверенный в делах Эстонии в Белоруссии Харри Лахтейн, венгерский посол Ференц Контра и некоторые другие.

В мае МИД Белоруссии высылал посольство Латвии в полном составе — под предлогом «оскорбления флага» в Риге. Прибалтийские коллеги отплатили той же монетой. В июле министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметсзаявила, что Таллин не направит в Белоруссию нового посла, так как это было бы «неуместно», поскольку Эстония не считает Александра Лукашенко «легитимным главой государства». Были и другие аналогичные скандалы.

Запад отгородился от Белоруссии новым железным занавесом и ясно дал понять, что считает Минск источником проблем. В фокусе внимания сейчас находится организованный канал миграции в ЕС через белорусскую границу. Однако никуда не исчезли и другие проблемы — например, контрабанды. Не сняты с повестки европейской безопасности угрозы работы белорусского КГБ за рубежом, которые давно анонсировал председатель ведомства Иван Тертель.

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ИА REGNUM Здание КГБ Белоруссии

Выступая 18 октября перед высокопоставленными силовиками и чиновниками, Лукашенко рассказал об исходящих с Запада угрозах — вплоть до угрозы самому существованию Белоруссии. Согласно сообщению пресс-службы белорусского президента, Лукашенко начал своё выступление с таких слов: «Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас — уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы».

«Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем», — подчеркнул Лукашенко.

В этот же день, 18 октября, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал намеченное на ноябрь принятие уже пятого пакета санкций в отношении официального Минска. Он подчеркнул их важность и заверил, что соответствующая работа правительствами стран ЕС ведётся. При этом глава дипломатии союза как бы между прочим опустил «восточного партнёра» на уровень стран третьего мира, сравнив белорусскую гуманитарную катастрофу с эфиопской. Отсутствие сравнений с Эритреей вряд ли может служить поводом для гордости за «сильную и процветающую Белоруссию».

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President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Похоже, агентура доставила в Минск сведения о том, какими могут быть дополнительные ограничительные меры. В таком контексте понятны резкие выпады в сторону официального Парижа, заявленные 18 октября особые требования Лукашенко к КГБ по части внешней разведки и контрразведки, а также систематически проговаривавшиеся до этого требования к Совмину и МИД, в частности — сначала по отмене санкций, а потом и по противодействию им.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, видимо, исчерпал все свои ресурсы и бросил в бой последний резерв. Миссию «отбеливания» Лукашенко и снятия с его «кошельков» санкций ЕС выполняет старая гвардия, немало потрудившаяся на отдаление Белоруссии от России с «разворотом на Запад». В её рядах — бывший министр иностранных дел Пётр Кравченко, отрабатывающий деликатные поручения по своим старым личным связям. В графике его европейского турне отмечены Польша, Германия, Австрия, Бельгия и Великобритания. Информированный белорусский политолог Дмитрий Болкунец вполне ясно дал понять, что Кравченко в ЕС находится в интересах Лукашенко.

Лондон никогда не упускал возможности обнадёжить «многовекторный» Минск. Помощь оказывалась не бескорыстно, однако отнюдь не из-за любви к белорусской или иной «незалежности», а из соображений геополитики. Пока Лукашенко демонстрировал готовность участвовать в ослаблении Москвы, в Лондоне были не прочь косвенно помочь самим себе руками лимитрофных попутчиков.

Кравченко и другие эмиссары, очевидно, попытаются сделать всё возможное для восстановления прежнего формата отношений Минска с Западом. Их хозяин по-прежнему может продать только один товар — внешнеполитическую «многовекторность» с разворотом от Москвы и встраиванием в русофобский «санитарный кордон». Президентская кампания 2020 года, как и предыдущие, выстраивалась Александром Лукашенко именно на этой основе.

Mfa.gov.by Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

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Британские политтехнологи и эксперты по «сдерживанию России» были на короткой ноге с администрацией Лукашенко вплоть до финала белорусской президентской кампании 2020 года. Вена помогала обходить санкции Евросоюза и даже делилась конфиденциальной развединформацией, за что её изолировали в сообществе западных спецслужб. Не в последнюю очередь с этим связаны перманентные политические скандалы в Австрии и отставка столь любезного «последнему диктатору Европы» канцлера Себастьяна Курца.

Кравченко — не единственный, кто обивает пороги Варшавы, Рима, Берлина, Парижа, Праги, Братиславы и других европейских столиц. В ход идут любые методы и приёмы. При организации конфиденциальных переговоров поднимаются старые блокноты, перелистываются фотоальбомы, находятся общие знакомые, устраиваются «случайные» встречи со специально заготовленными знаками внимания и обещаниями щедрой благодарности. Денег белорусских налогоплательщиков никто не жалеет.

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Москву постоянно и со всех сторон критикуют за нежелание по-настоящему «прижать» Лукашенко. Даже в конце 2020 года, когда перезрелый плод белорусской «незажежнасти» падал к московским ботинкам, их обладатель отошёл в сторону. Получилось по поговорке: «И сам не гам, и другим не дам».

Считающие себя кремлеведами объясняют произошедшее и длящееся до сих пор «логикой Донбасса»: России, мол, не нужны дополнительные гири на ногах, миллионы пенсионеров и тысячи дотируемых предприятий, новые санкции и новые сепаратисты. Смысл не в том, чтобы забрать себе, а в том, чтобы не досталось врагу.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин

Трудно сказать, как сложилась бы история России, если бы её элиты руководствовались такой логикой. Очевидно, не было бы могучей континентальной империи, неоднократно выживавшей в смертельных схватках с объединённой Европой, а до этого — с объединённой Азией. Уникальность такой логики противоречит реальному опыту германской, французской — любой государственности на просторах Евразии.

Так или иначе, но Москва по-прежнему выступает гарантом «суверенитета и независимости» отторгнутых от неё частей Русской земли с отсечёнными ветвями триединой русской нации. Из этих веток второй век искусственно взращивают дерева новых наций с откровенно русофобской искусственной идентичностью. Москва не скупится на полив этого дендрария, дежурно делая ставки на «действующую власть», а не взращивание новых элит — как это делают западные «друзья и партнёры».

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Украина или Белоруссия, Казахстан или Киргизия — всё везде для России проходит по одному и тому же сценарию. Нет оснований считать, что «белорусский кейс» уникален — он не более уникален, чем все остальные, каждый со своей частной спецификой и методологически одинаковой стратегией.

Москва продолжит подпитывать «режим Лукашенко» по инерции, будучи заложницей навязанных ей клише. Многим представляется, что, выигрывая тактически, она проигрывает стратегически и не использует периодически открывающиеся «окна возможностей», тогда как её геополитические враги сами создают возможности, условия, элиты, государства и «нации».