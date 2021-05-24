Рига, , 19:00 — REGNUM МИД Латвии ответит идентичными мерами на высылку всех сотрудников латвийского посольства из Белоруссии, сообщает 24 мая латвийское дипломатическое ведомство.

«В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Белоруссии для информирования об идентичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений», — указано в сообщении МИД Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о высылке посла Латвии и всех сотрудников посольства из-за провокации с государственным флагом в Риге.

Напомним, 24 мая в Риге министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская «оппозиция».

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