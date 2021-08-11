Минск, , 16:32 — REGNUM Официальный Минск во исполнение своего заявления о намерении «адекватно» ответить на санкции США объявил 11 августа об аннулировании своего согласие на назначение послом США в Белоруссии Джулии Фишер. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном на сайте белорусского министерства.

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«До американской же стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном, — сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. — Нашими странами за последние годы был проделан большой путь по выведению дипломатических отношений на более-менее приемлемый уровень, поэтому жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж. Фишер послом США в нашей стране».

Глаз пообещал при необходимости разъяснить поведение официального Минска в сложившейся ситуации. При этом он отметил: «Но фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Белоруссии столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек».

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«Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Белоруссии, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия. По итогам продолжающегося изучения мы оставляем за собой право принять дополнительные ответные меры», — добавил чиновник.