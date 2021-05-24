Минск, , 19:07 — REGNUM Латвийскому послу в Белоруссии и всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Белоруссию в течение 48 часов». Поводом стала замена в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, государственной символики Белоруссии на символику белорусских националистов — пособников германских оккупантов во время обеих мировых войн. Об этом 24 мая заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

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Инцидент с заменой белорусского государственного флага на символику белорусских коллаборационистов произошёл в Риге с участием официальных лиц Латвии. В акции, которую глава МИД Белоруссии охарактеризовал как провокацию и «циничное попрание всех и всяческих норм международного права, фактически акт государственного вандализма», приняли участие мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Вызовом посла Латвии в МИД Белоруссии дело не ограничилось. Около латвийского посольства почти 30 представителей лояльных к Александру Лукашенко партий и организаций провели внезапный пикет (обычно согласование пикета занимает около двух недель). Находящиеся на содержании госструктур члены «Коммунистической партии Белоруссии» и «Либерально-демократической партии Белоруссии», представленные как «неравнодушные белорусы», потребовали от Латвии прекратить вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

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