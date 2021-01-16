Глава конференции белорусских католических епископов — архиепископ Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич вернулся в Белоруссию и возглавит богослужение на Рождество. С сентября он находился в Польше, так как Александр Лукашенко запретил ему возвращение на родину.

Иван Шилов ИА REGNUM Тадеуш Кондрусевич

Читайте о предыстории конфликта: Лукашенко: Костёл вёл «антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду»

Формальным поводом для запрета на возвращение католического архиепископа, по версии властей Белоруссии, стала внезапно возникшая необходимость законности выдачи Тадеушу Кондрусевичу белорусского паспорта. При возвращении из командировки белорусские пограничники отказали священнику в пересечении границы.

Redaktor01 Remik Kubicki Тадеуш Кондрусевич

На возвращении своего духовного лидера настаивали белорусские верующие, что также было подкреплено дипломатическими усилиями по линии Ватикана. Лукашенко неоднократно приглашал римских понтификов посетить Белоруссию и стремился всячески развивать отношения с Ватиканом и католическими орденами, прежде всего с Мальтийским орденом.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выступил 22 декабря со специальным заявлением для государственных СМИ, в котором сообщил: из «чувства глубокого уважения к папе Римскому и личных добрых отношений» Лукашенко распорядился удовлетворить просьбу главы Католической церкви и рассмотреть возможность возвращения на родину белорусского католического архиепископа Тадеуша Кондрусевича, вынужденного ожидать в Польше.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

Комментируя скандальную ситуацию, Макей в своём комментарии указал также на «ряд негативных моментов, связанных с этой персоной» — Тадеушем Кондрусевичем, а также на личную просьбу главы РКЦ и повод — приближающееся Рождество. По словам министра, Лукашенко «с уважением относится к папе Франциску и восхищается его деятельностью», и поэтому он поручил использовать некие «правовые механизмы» для предоставления возможности гражданину Белоруссии вернуться на родину. Правовые основания применённого к нему запрета на въезд чиновник не назвал.

Накануне, вечером 21 декабря, было опубликовано обращение представителей белорусских религиозных лидеров и посла Ватикана с призывом к миру. Документ подписали патриарший экзарх всея Белоруссии — митрополит Минский и Заславский Вениамин, председатель Мусульманского религиозного объединения в Белоруссии муфтий Абу-Бекир Шабанович, главный раввин Объединения иудейских религиозных общин Дойч Шнеер Заламан, а вместо главы белорусских католических епископов — апостольский нунций архиепископ Анте Йозич.

Обращение активно транслировали государственные СМИ Белоруссии. При этом на сайтах белорусских религиозных объединений информация о таком обращении появилась с большим запозданием, что сильно смутило многих верующих.

Одновременно в социальных сетях появились сообщения об отказе «Белтелерадиокомпании» транслировать католические рождественские богослужения с участием неугодных администрации президента Белоруссии католических священников. Среди таковых упоминался католический епископ Юрий Кособуцкий, который, как и Тадеуш Кондрусевич и ряд других представителей Католической церкви, осудил насилие со стороны белорусских силовиков при подавлении ненасильственных массовых поствыборных акций протеста.

По неофициальной информации, вместо неугодных Лукашенко католических священников планировалось выступление посла Ватикана — архиепископа Анте Йозича. Государственный медиахолдинг, президентская администрация и другие госструктуры Белоруссии не подтвердили правдивость таких сообщений.

За возвращение белорусского гражданина и духовного лидера белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича хлопотали западные дипломаты. Среди них был и глава Госдепа США Майк Помпео, которому удалось добиться освобождения из СИЗО КГБ американского гражданина белорусского происхождения Виталия Шклярова — участника состоявшейся 10 октября скандальной субботней встречи политзаключённых с Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

Читайте на эту тему: Освобождение политзаключённых как идеологическое поражение Лукашенко

Возвращению архиепископа Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича предшествовало обсуждение конфликта с РКЦ на специальном совещании в президентской администрации. Лукашенко 21 декабря назначил нового уполномоченного по делам религий и национальностей — им стал Александр Румак.

По словам Лукашенко, Румак — «человек понимающий, опытный». На самом деле портфолио нового уполномоченного такого вывода сделать не позволяет. Румак пересел в новое кресло с должности заместителя министра труда и социальной защиты.

Комментируя назначение Румака, Лукашенко подчеркнул: «Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это, не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство. Наши верующие живут в белорусском государстве. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаивал: всякие общественные организации, в том числе и религиозные, они действуют на территории нашего государства. В силу этого Ваша должность сегодня становится ключевой, важнейшей. И, конечно, мы очень аккуратно подбирали кандидатуру на эту должность».

Он особо отметил: «И православные, и католики — это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде».

Читайте подробности: Лукашенко приказал «жесточайше пресекать вредительство в религиозной среде»

Причины смены ответственного за связи с конфессиями, несмотря на большие полномочия, видимо, заключаются в неспособности предшественника Румака выдать желаемый Лукашенко результат. Леонид Гуляко был назначен председателем Комитета по делам религий и национальностей при Совете министров в декабре 2005 года (с октября 2006 года комитет переименован в Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей). Действуя «куроедовскими» методами, Гуляко добился немалого, однако не смог принудить РКЦ к такой же лояльности светским властям, которую демонстрирует Белорусский экзархат РПЦ (БПЦ).

Фальсификация президентских выборов и жестокое подавление протестов, сопровождаемое массовыми избиениями безоружных граждан, пытками задержанных и даже убийствами — всё это не могло не сказаться на умонастроениях верующих и священнослужителей. Многие из них открыто выступили с осуждением такой политики светских властей. Такие выступления продолжаются до сих пор, несмотря на репрессии.

Читайте на эту тему: Христиане Белоруссии призвали власти остановить насилие

Уполномоченный по делам религий и национальностей не создавал эту ситуацию. Однако именно к нему Лукашенко предъявил специфические требования. Прежние методы оказались неэффективными.

Всё, на что хватило бюрократического креатива — изображение лживой идиллической картины, имитации мира, согласия и всяческого благополучия. Министерство информации с участием замуполномоченного по делам религий и национальностей Елены Радченко 10 декабря подвело итоги республиканского конкурса на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Белоруссии и сотрудничества с соотечественниками за рубежом. Официозное мероприятие, похоже, привлекло внимание только чиновников и пропагандистов государственных СМИ. Неадекватность таких действий, кажется, очевидна всем.

Католики в Белоруссии составляют примерно десятую часть верующих. Географически основная паства сосредоточена в западных регионах, Минске и Могилёве. В этническом плане белорусские католики представлены ярко выраженным польским большинством.

President.gov.by Александр Лукашенко и папский нунций в Белоруссии Клаудио Гуджеротти. 2015

РКЦ активно помогала гражданам Белоруссии получать пресловутую «карту поляка», что не могло остаться незамеченным для КГБ и других спецслужб. Католические священники неоднократно становились фигурантами шпионских историй. Видимо, чашу терпения переполнило заявление архиепископа Кондрусевичча о «нечестных» президентских выборах в Белоруссии.

Лукашенко не оставляет надежды наладить отношения с Западом, к которому он («православный атеист») относит Католическую церковь. На протяжении всего 2020 года и даже после формального окончания президентской кампании в августе он заявлял о приверженности своей старой «многовекторной» внешней политике.

Читайте аналитику сюжета: Белорусская многовекторность

Поэтому возвращение архиепископа Кондрусевича — с одной стороны, сигнал о готовности к торгу, с другой — вынужденная мера под давлением не только Запада, но и белорусской общественности. Мнение последней он мог бы проигнорировать, как это происходило неоднократно за почти четвертьвековой период его бессменного правления. Однако желание продолжить это правление требует стабилизации ситуации и налаживания отношений с Западом.

На такое стремление, которое в Минске видится в формате договорённости «первых лиц», указывает содержание поздравительной телеграммы Лукашенко, которую он направил главе РКЦ «по случаю рождественских и новогодних праздников».

«Отношения Белоруссии и Ватикана всегда имеют для нас особое значение», — сказано в поздравлении, опубликованном президентской пресс-службой 24 декабря. Там также отметили, что Лукашенко подчеркнул: деятельность Святого престола откликается в сердцах многих жителей постсоветской республики, «где католицизм является второй по величине конфессией», а правительством Белоруссии «предпринимаются последовательные шаги по созданию благоприятных условий для деятельности Римско-католической церкви, поощрения активности представителей Ватикана, нацеленной на содействие миру и согласию».

В официальном сообщении сказано также: «Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на молитву Папы Римского в поддержку Белоруссии и личную встречу с понтификом». Кроме того, Лукашенко поблагодарил Франциска «за вклад в развитие открытых и дружественных белорусско-ватиканских отношений».

В нынешней ситуации, осложнённой не только пандемией, но и западными санкциями, и скандалом вокруг Костёла в Белоруссии, встреча Лукашенко и Франциска выглядит фантастически. Важно также учитывать игнорирование мнения Московского патриархата и белорусских православных, составляющих почти ¾ от общего количества верующих Белоруссии. Ранее они дали понять, что не желают видеть римского понтифика на канонической территории РПЦ прежде, чем будут урегулированы давние и весьма серьёзные разногласия двух конфессий. Они также дали понять, что в диалоге патриарха и папы нет необходимости в посредничестве «Батьки» из постсоветской республики.

Во всей этой далёкой от завершения истории есть промежуточный результат, весьма порадовавший белорусских католиков: 24 и 25 декабря архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит богослужения в главных католических храмах белорусской столицы — Кафедральном соборе Святой Девы Марии на минской площади Свободы и в костеле св. Симона и св. Елены («Красный костёл» на площади Независимости).