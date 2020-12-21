Минск, , 16:17 — REGNUM Александр Румак «как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям» получил должность уполномоченного по делам религий и национальностей. Она для постсоветской республики является важнейшей и ключевой, подчеркнул Александр Лукашенко, оглашая 21 декабря новый состав правительства Белоруссии.

«Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно, несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому Вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали», — заявил Лукашенко, обращаясь к Румаку.

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«Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это, не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство. Наши верующие живут в белорусском государстве. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаивал: всякие общественные организации, в том числе и религиозные, они действуют на территории нашего государства. В силу этого Ваша должность сегодня становится ключевой, важнейшей. И, конечно, мы очень аккуратно подбирали кандидатуру на эту должность», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Сошлись на том, что Вы как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с администрацией президента. Для того, чтобы ни в коем случае не разрушить то, чем мы всегда гордились. Одна из наших гордостей — это межрелигиозный, межконфессиональный мир. Мы его должны сохранить. Его будут пытаться нарушить, разорвать. Но мы должны не допустить этого», — подчеркнул белорусский лидер.Читайте также: Лукашенко рассказал о долге и функциях православной церкви

«И православные, и католики — это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде», — сообщил Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко идентифицирует себя как «православного атеиста». Он бессменно правит Белоруссией с 1994 года. С августа постсоветскую республику сотрясают массовые протестные выступления, на которые власти отвечают жестоким массовым террором, сопровождающимся похищениями людей, пытками и убийствами оппозиционеров. Представители конфессий неоднократно призывали власти прекратить террор.

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