Минск, , 10:58 — REGNUM В Минске из-под ареста освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, присутствовавший на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ республики. Об этом 19 октября сообщает портал Tut. by со ссылкой на адвоката Антона Гашинского.

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«19 октября стало известно, что освобожден политтехнолог Виталий Шкляров, он был среди участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что Шкляров был задержан в июле 2020 года по предъявленному ему обвинению в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Кроме того, адвокат Антон Гашинский сообщил, что Виталию Шклярову изменена мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 18 октября более 190 митингующих в Минске и других городах Белоруссии.