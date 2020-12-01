Минск, , 22:40 — REGNUM Христиане Белоруссии призвали государственные органы сделать всё возможное для прекращения насилия в отношении мирно выражающих своё мнение, освободить политзаключённых и привлечь ответственности нарушивших законы представителей госорганов, а также провести новые президентские выборы в кратчайшие сроки в соответствии с белорусским законодательством и международными демократическими стандартами. «Открытое письмо христиан Белоруссии» с такими призывами по состоянию на 1 декабря подписали 5052 человека.

Среди подписантов — представители Православной и Католической церквей, разных протестантских деноминаций, священники и прихожане из разных регионов Белоруссии.

«Мы, верующие всех христианских конфессий Белоруссии, осознавая свою ответственность перед Богом и обществом, заявляем: Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь», — сказано в открытом письме.

Там также сказано: «Применение оружия силовыми структурами Белоруссии, которое привело к гибели мирных граждан, пытки и причинение тяжких телесных повреждений перевели политическое противостояние в морально-этическую плоскость. Поддерживать незаконные действия властей безнравственно. Молчать о беззаконии в Белоруссии — это значит причинять страдания десяткам тысяч человек по всей стране».Поставившие свои подписи под документом уверены в необходимости возвышать голос за правду и справедливость, так как это является внутренней потребностью христиан, живущих в соответствии с евангельским нравственным законом и в согласии с совестью, которая является голосом Божиим. Они также уверены, что выполнение заявленных ими требований снимет претензии граждан к властям и восстановит общественное спокойствие.

В открытом письме выражено сочувствие всем пострадавшим и поддержка «граждан Белоруссии, которые реализуют данное Богом и подтвержденное Конституцией РБ право на свободу мнений и убеждений, их свободное выражение в рамках закона без применения насилия».«Мы просим каждого молиться Богу и делать все от него зависящее, чтобы восстановить мир, согласие и справедливость в нашем общем доме — Белоруссии, — сказано в документе. — Мы призываем всех христиан публично высказаться против беззакония и насилия в Белоруссии, потому что молчание означает сотрудничество с угнетателями».

Напомним, ранее аналогичные обращения подписали тысячи белорусских учёных, работников системы образования и культуры, спортсмены, артисты и другие представители белорусского общества. Массовые протестные манифестации длятся в Белоруссии пятый месяц. За это время убито несколько манифестантов, тысячи избиты и покалечены, и ни один силовик не привлечён к уголовной ответственности.

По словам Александра Лукашенко, позиционировавшего себя «православным атеистом», в нынешней ситуации «иногда не до законов».